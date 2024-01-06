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Впервые в карьере! Гонка на Кубке мира по биатлону завершилась потрясающей развязкой. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,6 т.
Впервые в карьере! Гонка на Кубке мира по биатлону завершилась потрясающей развязкой. Видео

Норвежский биатлонист Эндре Стремсхейм добыл сенсационную победу в гонке преследования на 4-м этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. 26-летний уроженец Осло впервые в карьере занял наивысшую ступеньку на пьедестале после гонки уровня Кубка мира.

Видео дня
Впервые в карьере! Гонка на Кубке мира по биатлону завершилась потрясающей развязкой. Видео

Стремсхейм выдал фантастический финиш, устроив зарубу с партнером по команде Стурлой Легрейдом.

На последний круг после 4-го огневого рубежа Стремсхейм ушел первым, опережая Стурлу на 6 секунд, но спустя километр после стрельбища неожиданно сдал позицию, позволив соотечественнику себя опередить. Оказалось, что это был хитрый тактический ход Эндре.

Впервые в карьере! Гонка на Кубке мира по биатлону завершилась потрясающей развязкой. Видео

Легрейд, пытаясь догнать Стремсхейма, израсходовал все силы на погоню. Эндре несколько десятков метров просидел за спиной, отдохнул, а затем на заключительном отрезке выдал резкий спурт, не оставив никаких шансов сопернику.

Впервые в карьере! Гонка на Кубке мира по биатлону завершилась потрясающей развязкой. Видео

Украина в этой гонке была представлена четырьмя спортсменами. Лучшим стал Дмитрий Пидручный (31-е место).

Впервые в карьере! Гонка на Кубке мира по биатлону завершилась потрясающей развязкой. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на 4-м этапе КМ француженка Жюстин Бреза-Буше выдала фантастическую развязку в женской спринтерской гонке. Представительнице сборной "галльских петухов" покорился этот триумф, даже несмотря на два промаха и существенное отставание от промежуточных лидеров.

Впервые в карьере! Гонка на Кубке мира по биатлону завершилась потрясающей развязкой. Видео

Отметим, что до этого с украинским биатлонистом Виталием Мандзием произошло историческое событие на четвертом этапе Кубка мира.

Впервые в карьере! Гонка на Кубке мира по биатлону завершилась потрясающей развязкой. Видео

Накануне старта в Оберхофе тернополянин признавался, что никогда не сталкивался с тем, что сейчас происходит на соревнованиях в Германии.

Впервые в карьере! Гонка на Кубке мира по биатлону завершилась потрясающей развязкой. Видео

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