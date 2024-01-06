Впервые в карьере! Гонка на Кубке мира по биатлону завершилась потрясающей развязкой. Видео

Норвежский биатлонист Эндре Стремсхейм добыл сенсационную победу в гонке преследования на 4-м этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. 26-летний уроженец Осло впервые в карьере занял наивысшую ступеньку на пьедестале после гонки уровня Кубка мира.

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Стремсхейм выдал фантастический финиш, устроив зарубу с партнером по команде Стурлой Легрейдом.

На последний круг после 4-го огневого рубежа Стремсхейм ушел первым, опережая Стурлу на 6 секунд, но спустя километр после стрельбища неожиданно сдал позицию, позволив соотечественнику себя опередить. Оказалось, что это был хитрый тактический ход Эндре.

Легрейд, пытаясь догнать Стремсхейма, израсходовал все силы на погоню. Эндре несколько десятков метров просидел за спиной, отдохнул, а затем на заключительном отрезке выдал резкий спурт, не оставив никаких шансов сопернику.

Украина в этой гонке была представлена четырьмя спортсменами. Лучшим стал Дмитрий Пидручный (31-е место).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на 4-м этапе КМ француженка Жюстин Бреза-Буше выдала фантастическую развязку в женской спринтерской гонке. Представительнице сборной "галльских петухов" покорился этот триумф, даже несмотря на два промаха и существенное отставание от промежуточных лидеров.

Отметим, что до этого с украинским биатлонистом Виталием Мандзием произошло историческое событие на четвертом этапе Кубка мира.

Накануне старта в Оберхофе тернополянин признавался, что никогда не сталкивался с тем, что сейчас происходит на соревнованиях в Германии.

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