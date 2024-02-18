Самая красивая биатлонистка Украины, служившая в ВСУ, впервые в жизни выступила в масс-старте на чемпионате мира

В заключительный день чемпионат мира по биатлону, который проходит в чешском городе Нове Место состоялся женский масс-старт. Украина была представлена Кристиной Дмитренко.

Для 24-летней уроженки Чернигова это была первая гонка с массовым стартом в карьере, что сказалось на итоговом результате. Кристина лишь вторую лежку прошла без промахов. На остальных огневых рубежах украинка сделала по одному неточному выстрелу, в итоге заняв 27-е место из 30 спортсменов.

"Лыжами проигрывала. Это влияет и на результат, на самочувствие, потому что надо вдвое больше вкладываться. То, что я отыгрываю на подъемах, со спуска снова шло проигрышем. Трудно бороться при такой гонке", – цитирует Дмитренко "Суспильне".

Победу в масс-старте добыла француженка Жюстин Бреза-Буше. Лиза Витоцци из Италии вторая. Третьей стала еще одна представительница Франции Лу Жанмонно.

Напомним, что 24-летняя Дмитренко после своего дебюта на Кубке мира получила неофициальный титул самой красивой биатлонистки нашей сборной.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину, Дмитренко сменила биатлонную винтовку на автомат.

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