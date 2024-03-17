В канадском городе Кэнмор в рамках 9-го этапа Кубка мира по биатлону состоялась гонка преследования среди мужчин. Украина в этой дисциплине была представлена Дмитрием Пидручным и Артемом Примой, но ни один из биатлонистов нашей сборной не финишировал.

Для Пидручного пасьют складывался неудачно. Украинец не смог показать ни высокую скорость, ни точность стрельбы и после второго огневого рубежа, на котором сделал три промаха, Дмитрий снялся с гонки. Вместе с дополнительными очками чемпион мира-2019 потерял и возможность участвовать в масс-старте.

Тоже самое случилось и с его партнером по команде, несмотря на то, что Прима продержался на один круг больше. Сделав в суммарно три неточных выстрела, Артем также отказался финишировать.

Победу в итоге добыл Йоханнес Тингнес Бе из Норвегии. Швед Себастьен Самуэльссон стал вторым. Третья позиция у представителя Франции Эрика Перро.

Как сообщал OBOZ.UA, Йоханнес Тингнес установил мировой рекорд по количеству побед в спринтерских гонках в биатлоне. Первое место в Кэнморе стало для 30-летнего пятикратного олимпийского чемпиона 37-й победой в этой дисциплине.

Младший брат Йоханнеса - Тарьей Бе, выиграв Малый хрустальный глобус в спринте на 9-м этапе КМ, стал самый возрастным победителем зачета спринтов. Уроженец Стрюна завоевал трофей в возрасте 35 лет 230 дней.

Предыдущее достижение принадлежало легендарному норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьерндалену. Напомним, что Бьерндален женат на четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой.

В прошлом году 37-летняя уроженка Минска, которая 2020 году не стала осуждать режим Александра Лукашенко за жесткое подавление протестов в родной стране, высказалась против отстранение атлетов из РФ и РБ от международных стартов.

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