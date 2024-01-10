Долго шли на медаль: на каком месте украинки закончили эстафету 5-го этапа КМ по биатлону и кто победил

Украинские биатлонистки не смогли завоевать первые награды нынешнего сезона Кубка мира. В четверг, 10 января, "сине-желтые" финишировали пятыми в немецком Рупольдинге в эстафетной гонке, которая открыла пятый этап первенства, где наши девушки долго претендовали на медали.

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Первой в борьбу вступила Ирина Петренко, которая блестяще прошла свой отрезок и передала эстафету Юлии Джиме третьей с отставанием от лидирующих шведок в 3,5 секунды. Одна из лидеров украинской сборной также не подкачала – 33-летняя киевлянка прошла без промахов и запасных патронов два огневых рубежа и закончила этап на третьем месте.

Далее побежала Анастасия Меркушина. И если на стрельбе лежа у нее не возникло никаких проблем, то вот на стойке украинка едва избежала штрафного круга. Использовав три дополнительных выстрела, 28-летняя спортсменка откатилась на шестую позицию.

Кристина Дмитренко, которая закрывала эстафету, имела отставание в 50 секунд от подиума. Биатлонистка выбила 10 мишеней из 11 патронов и в итоге финишировала пятой, что стало лучшим результатом для наших девушек в сезоне.

Победителем эстафеты в Рупольдинге стала сборная Франции, у которой роскошный последний этап провела Жюлья Симон. "Серебро" досталось шведкам, а бронзовые награды ушли Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Украины Юлия Джима отказалась выступить на чемпионате Европы по биатлону.

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