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Сборная Украины провально выступила в эстафете на Кубке мира по биатлону

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,2 т.
Сборная Украины провально выступила в эстафете на Кубке мира по биатлону

Мужская сборная Украины по биатлону провела провальную эстафету на 4-м этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. Наша команда в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко и Виталия Мандзина заняла предпоследнее место из 14 финишировавших команд.

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Сборная Украины провально выступила в эстафете на Кубке мира по биатлону

После успешного выступления Примы, "желто-синие" были в топ-5, однако в лидирующей группе долго не задержались.

Сборная Украины провально выступила в эстафете на Кубке мира по биатлону

Пидручный во время своей второй стрельбы попал в сильный порыв ветра, из-за чего не смог закрыть мишень ни шестью выстрелами, ни дополнительными тремя патронами, уйдя на штрафной круг.

Дмитрий Пидручный

Неприятности продолжились на третьем этапе, где Антон Дудченко сделал два неточных выстрела, отбросив сборную Украины в конце пелотона.

Антон Дудченко

Наша команда была под угрозой дисквалификации, но Виталий Мандзин смог поднять наш результат с последнего места.

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