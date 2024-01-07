Украина совершила рывок в женской эстафете на Кубке мира по биатлону, избежав дисквалификации

Женская сборная Украины по биатлону заняла 8-е место в классической эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который прошел в немецком Оберхофе. Елена Городная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко провели гонку с одним штрафным кругом, отстав от лидера более чем на 5 минут.

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Елена Городная, которая в последний момент заменила Ирину Петренко, не смогла похвастаться ни точной стрельбой ни высокой скоростью. В итоге 19-летняя уроженка Львовщины закончила свой этап 12-й, проигрывая лидеру 1.47,8.

Следующей бежала Юлия Джима, которая смогла поднять команду на 9-ю строчку, использовав всего два дополнительных патрона.

Меркушина свой этап провалила. Анастасия на стойке не смогла закрыть мишень даже с помощью трех дополнительных патронов и ушла на штрафной круг, что отбросило команду в конце пелотона (13-е место).

Великолепное выступление Кристины Дмитренко позволило "желто-синим" избежать дисквалификации как круговым. Наша дебютантка лишь раз промазала на лежке, в итоге финишировав 8-й.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими часами ранее мужская сборная Украины по биатлону провела провальную эстафету. Наша команда в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко и Виталия Мандзина заняла предпоследнее место из 14 финишировавших команд.

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