Успех Украины. Женская эстафета чемпионата мира по биатлону завершилась сенсацией

На чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в чешском Нове Место состоялась женская эстафета. Сборная Украины, которая была представлена Ириной Петренко, Юлией Джимой, Анастасией Меркушиной и Кристиной Дмитренко, замкнула топ-5, повторив лучшее достижение сезона.

Главную сенсацию сотворила Эстония, которая всю эстафету сохраняла шансы на историческую медаль, в итоге финишировав 4-й.

Украина отлично начала гонку, с 11 патронов отработав на двух огневых рубежа. К сожалению Петренко не смогла показать высокую скорость, проиграв на последнем круге 23 секунды и отправив в бой Джиму с 10-го места 47.9 секунд.

Второй этап стал самым сенсационным. У Франции 24-летняя Софи Шаво не смогла справится с давлением, заработав для своей команды по штрафному кругу и на лежке, и на стойке. Лидерство неожиданно захватила Эстония. Джима смогла воспользоваться неудачей главных фаворитов, подняв "желто-синих" на 7-е место (+42.8).

Анастасия Меркушина дважды промахнулась на лежке и трижды на стойке, серьезно отстав по времени от Франции (+1.29.7). Дмитренко ушла в бой 7-й. Провально выступила на этапе Норвегия, получив в итоге 2 штрафных круга. Эстония продолжала творить сенсацию, закрепившись в тройке лидеров.

Чистая стрельба украинки на лежке сразу позволила нашей сборной снять два места: с 8-го на 6-го. Дмитренко на заключительной стрельбе смогла закрыть все мишени лишь с 8 патронов, однако в отличии от конкурентов избежала штрафных кругов

Эстония имела также шанс побороться за награду, но Йоханна Талихярм занервничала и отпустила конкурентку из Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, Кристина Дмитренко, финишировав на 8-м месте в индивидуальной гонке чемпионата мира по биатлону, установила рекорд сезона для сборной Украины в личных соревнованиях.

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