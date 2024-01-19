На Кубке мира по биатлону произошла громкая сенсация, а спортсменка из Гренландии вошла в четверку лучших

Швейцарская биатлонистка Лена Хекки Гросс сенсационно стала победительницей короткой индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в итальянском Антхольц-Антерсельве. 29-летняя спортсменка, которая в нынешнем сезоне лишь один раз попадала на подиум, прошла дистанцию в 12,5 км за 36 минут и 49 секунд.

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Гросс стала одной из четырех спортсменок, которым удалось выбить все 20 мишеней на четырех огневых рубежах. Вместе с ней такое же достижение покорилось немке Ванессе Фогт, чешке Джессике Йисловой и представительнице Гренландии Укалек Астри Слеттемарк, которые завершили дистанцию на четвертом, десятом и 45-м местах соответственно.

"Серебро" укороченной индивидуалки в Антхольц-Антерсельве выиграла обладательница большого Хрустального глобуса минувшего сезона Жюлья Симон, отставшая от победительницы на 20,2 секунды. "Бронзу" завоевала ее соотечественница Лу Жанмонно.

Украинские биатлонистки показали достаточно высокие результаты – сразу три представительницы нашей страны попали в топ-20. Анастасия Меркушина финишировала 13-й, проиграв Гросс ровно две минуты. На 24 секунды от соотечественницы отстала Юлия Джима, занявшая 17-ю строчку. Вслед за ней пришла еще одна украинка – Ирина Петренко.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский биатлонист Артем Прима сенсационно вошел в топ-10 короткой индивидуальной гонки у мужчин на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

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