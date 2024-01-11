На Кубке мира по биатлону установили невероятное достижение

Сборная Норвегии по биатлону в 11-й раз подряд выиграла мужскую эстафетную гонку на Кубке мира. Это достижение северной команде покорилось на пятом этапе нынешнего сезона соревнований, который в эти дни проходит в немецком Рупольдинге.

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Норвежцы испытывали некоторые проблемы лишь в первой половине гонки, где им пришлось использовать на четырех огневых рубежах пять дополнительных патронов. Фавориты эстафеты даже находились за пределами призовой тройки.

Однако Тарьей Бе на третьем этапе просто вихрем пронесся по трассе и закончил свой отрезок с преимуществом в 43 секунды над преследователями. Ветле-Сьястад Кристиансену пришлось использовать три запасных патрона, чтобы выбить свои 10 мишеней, но это не помешало ему привести свою команду к "золоту".

Это уже 11-я подряд победа сборной Норвегии в мужских эстафетных гонках Кубка мира. В последний раз им не покорилось "золото" ровно два года назад – 15 января 2022 года в том же Рупольдинге, когда они уступили россиянам.

Сборная Украины вновь не смогла порадовать своих поклонников высокими результатами. "Сине-желтые" в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Дениса Насико и Виталия Мандзина после первого этапа шли на последнем месте, но в итоге финишировали 18-ми с отставанием от победителей в 4 минуты и 44,5 секунды.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Рупольдинге женская сборная Украины по биатлону показала свой лучший результат в эстафете в нынешнем сезоне Кубка мира.

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