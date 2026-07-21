Первым ворвался в захваченный Мариуполь: Зеленский назначил Драпатого главнокомандующим ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый.

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Об этом решении глава государства заявил 21 июля, отметив, что официально оно будет оформлено на следующий день. По словам Зеленского, совместно с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой уже определено, какой должна быть обновленная структура Генерального штаба ВСУ.

Президент также подчеркнул: "Завтра оформим все решения".

Зеленский поблагодарил Александра Сырского за службу и отметил его вклад в ключевые оборонные операции Украины. Он заявил, что Сырский обеспечил результаты во время обороны Киева, Харьковской наступательной операции и Курской операции.

Президент также выразил благодарность Михаилу Драпатому, отметив, что ценит его видение развития вооруженных сил. Отдельно Зеленский сообщил, что в этот день вместе с Сырским и Андреем Гнатовым обсудил дальнейшие форматы службы и надлежащую передачу дел.

По словам главы государства, главной целью остается победа над Россией и достижение таких условий на фронте и в международном давлении на РФ, которые позволят заставить её пойти на мир.

Президент подчеркнул, что Украина должна выйти из этой ситуации более сильной, а для России последствия должны стать более тяжелыми. Он также отметил, что защита государства продолжается, а каждый украинский воин заслуживает достойного отношения.

Поздравление Федорова

Бывший министр обороны Михаил Федоров поздравил генерал-майора Михаила Драпатого с назначением на должность Главнокомандующего ВСУ. Он назвал это "новым дыханием и новой надеждой в борьбе свободных людей за свободу и справедливость", а также отметил, что это "голос перемен, который невозможно было не услышать".

По словам Федорова, новый главнокомандующий должен оправдать высокие ожидания украинцев четким видением завершения войны за независимость, сформировать сильную команду и сосредоточиться на спасении жизней военных, роботизации фронта, нанесении асимметричных ударов по врагу и истощении российской экономики.

Также Федоров сообщил, что лично позвонил генералу Александру Сырскому и поблагодарил его за защиту Киевской области, Харьковскую операцию и другие исторические сражения. Он подчеркнул, что это уже стало важной частью истории Украины, однако страна должна двигаться быстрее, открывать новые страницы и исправлять предыдущие ошибки.

Кто такой Михаил Драпатый

Михаил Драпатый родился 21 ноября 1982 года в Каменце-Подольском. После окончания Харьковского института танковых войск в 2004 году начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде, где прошел путь от командира взвода до командира батальона.

Боевой путь

Широкую известность Драпатый получил в мае 2014 года во время боев за Мариуполь. Тогда он командовал 2-м механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады. Именно под его командованием украинская бронетехника прорвала баррикады пророссийских боевиков в центре города, а кадры этой операции стали одним из символов начала войны на Донбассе.

После этого офицер командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, занимал должность заместителя командующего оперативным командованием "Север", а также заместителя командующего Объединенными силами ВСУ. С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году возглавлял группировку войск на южном направлении, руководил обороной и контрнаступательными действиями в Херсонской области.

Командные должности

В 2024 году Драпатый возглавил Сухопутные войска ВСУ. Впоследствии его назначили командующим Объединёнными силами Вооружённых сил Украины. Также он руководил оперативно-стратегическими группировками войск на наиболее напряженных участках фронта, в частности на Харьковском и восточном направлениях.

За годы службы Михаил Драпатый был удостоен государственных наград. Он является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого, а также имеет звание Героя Украины и другие военные награды.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Зеленский объявил об изменении руководства Вооруженных сил Украины. Вместе с новым военным руководством уже определена будущая структура Генерального штаба, а с Александром Сырским обсуждена передача дел и его дальнейший формат службы.

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