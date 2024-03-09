Впервые в истории. Эстафета Кубка мира по биатлону завершилась громкой сенсацией

Сборная США по биатлону заняла самое высокое место в истории выступлений на Кубках мира. Американская команда в составе Винсента Боначчи, Шона Догерти, Кэмпбелла Райта и Джейка Брауна на 8-м этапе КМ в Солджер Холлоу (Солт-Лейк-Сити, США) сенсационно заняла четвертое место. От подиума "звездно-полосатых" отделила минута.

Стартовав под номером 14, Боначчи начал гонку феноменальным преимуществом, отстрелявшись чисто и передав эстафету Доэрти третьим, всего в 10 секундах от лидеров. Боначчи, уроженец Солт-Лейк-Сити, штат Юта, хотел "сделать это для своего города".

"У нас было больше болельщиков, чем в прошлый раз, когда здесь проходил чемпионат мира. Ощущение настоящей домашней толпы, я должен сказать, что мне это нравится. Было весело, мы устроили хорошее шоу, к чему мы всегда стремимся", - сказал Догерти после гонки.

Догерти продолжал атаковать, оставаясь в лидерах и, использовав всего три запасных на стрельбище, отправил в бой Кэмпбелла Райта с пятой позиции. Райт провел впечатляющую эстафету: ему понадобился всего один запасной патрон на стрельбе лежа, а чистая стрельба стоя вывела США на второе место.

Браун, несмотря на то, что ему пришлось проехать один штрафной круг, сохранял спокойствие и старался изо всех сил на своем последнем круге, отражая позднюю атаку шведской команды, и обеспечил команде четвертое место.

"Мое любимое место было на холме Кают-Хилл. Я проходил мимо фанатов, и они скандировали "Джейк, Джейк, Джейк", что было довольно сюрреалистично. У меня никогда раньше не было ничего подобного, так что это было действительно круто", — сказал Браун сразу после окончания.

Команда пересекла финишную черту всего на +1,30 от лидирующей норвежской команды в составе Стурлы Лагрейда, Тарьей Бе, Йоханнеса Тингеса Бе и Ветле Кристиансена. К Норвегии на подиуме присоединились итальянцы Патрик Браунхофер, Томмазо Джакомель, Дидье Бьона и Лукас Хофер, а также немцы Юстус Стрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль и Филипп Наврат.

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