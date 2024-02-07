Украина стартовала на чемпионате мира по биатлону. Результат первой гонки

В среду, 7 февраля в чешском городе Нове-Место-на-Мораве смешанной эстафетой стартовал 57-й чемпионат мира по биатлону. Украина, которая в этой дисциплине была представлена Артемом Примой, Дмитрием Пидручным, Юлией Джимой и Ириной Петренко, заняла 7-е место.

Прима неудачно начал свой этап, уже на первой стрельбе "закопавшись" на огневом рубеже. Артем сделал два неточных выстрела, отпустив сразу конкурентов на 45 секунд. Еще два промаха на стойке не позволили Украине вернуться в голову пелотона.

Пидручный ушел в гонку девятым, отставая от лидирующей Франции 48 секунд. Несмотря на то, что Дмитрий за свой этап смог подтянуть команду на одну позицию, по времени наша сборная еще больше "просела" (+1:29.9).

Юлия Джима практически сохранила гандикап, но улучшила позицию "желто-синей" сборной, отправив в бой Ирину Петренко с 7-го места (1:33.8).

К сожалению 31-летняя уроженка Черниговщины не смогла достойно бороться с представительницами Норвегии и Франции, проиграв им очень много ходом.

Не спасла ситуацию даже неплохая стрельба (один промах на стойке). В итоге проигрыш Украины на финише составил 2:48.8.

Мундиаль продолжится 9 февраля. В программе мирового первенства запланирован женский спринт.

Как сообщал OBOZ.UA, незадолго до старта ЧМ стало известно, что сборную Украины по биатлону покинет двукратная чемпионка мира среди юниоров.

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