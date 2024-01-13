'Думаю просить 'Оскар'. Олимпийский чемпион устроил 'месть' на Кубке мира по биатлону

Знаменитый норвежский биатлонист Ветле Кристиансен выиграл спринт на 5-м этапе Кубка мира. На предыдущем этапе в немецком Оберхофе он не попал в состав сборную, после чего раскритиковал главных тренеров своей команды.

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31-летнего олимпийского чемпиона Пекина исключили из состава норвежской команды, отдав предпочтение Иоганну-Олафу Ботну. Уже находясь в Рупольдинге Кристиансен заявил, что тренера сборной "некомпетентные" и пожаловался на несправедливые критерии отбора.

В итоге Ветле поставили в спринт и первой же гонке после возвращения он стал победителем.

"Месть сладка, не так ли. На прошлой неделе я был самым депрессивным биатлонистом в мире, а теперь превратился в самого счастливого. Это сводит с ума. Если вы спросите меня, о чем я там думал, то я вам не отвечу, так как ни черта не помню. Это было похоже на сценарий к фильму. Думаю, мне придется поехать в Голливуд и попросить "Оскар". Это было прекрасно", — цитирует Ветле Сьостад Кристиансен NRK.

Как сообщал OBOZ.UA, многократная чемпионка Украины по биатлону Любовь Кипяченкова не будет участвовать в шестом этапе Кубка мира, который на следующей неделе будет проходить в Антхольц-Антерсельве. 24-летняя украинка поедет на тренировочный сбор в Австрию, а ее место в сборной Украины на КМ займет Анна Кривонос.

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