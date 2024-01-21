Биатлонист сборной Украины финишировал последним в гонке Кубка мира

Украинец Артем Прима провел провальную гонку с массовым стартом на 6-м этапе Кубка мира по биатлону, который в эти дни проходит в итальянском Антхольц/Антерсельве. 36-летний уроженец Чернигова отстал от победителя более чем на 5 минут, финишировав на последнем, 30-м месте.

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Уже с самого начала у украинце не заладилось со стрельбой. Двух промахов на лежке оказалось достаточно, чтобы откатиться в конец пелотона. В дальнейшем отставание Артем лишь нарастало.

Биатлонист сборной Украины не смог собраться, допустив в итоге 8 неточных выстрелов.

Победу в итоге добыл норвежец Ветле Кристиансен. Его соотечественники Йоханнес Дале и Вебйорн Соерум заняли второе и третье место соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на Кубке мира по биатлону состоялась смешанная эстафета. Из 24 заявленных команд, финишировало лишь 12. Остальных дисквалифицировали, как круговых.

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