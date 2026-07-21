В Украину обрушится новая волна жары: синоптик дала прогноз

В среду, 22 июля, теплее всего будет в южных и восточных областях Украины, где температура воздуха достигнет +31 градуса. Уже со следующей недели жара охватит всю территорию страны.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По её прогнозу, в большинстве регионов Украины 22 июля будет преобладать сухая погода, хотя в отдельных областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Самая жаркая погода в этот день ожидается в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях. В этих регионах днем столбики термометров поднимутся от +26 до +31 градуса.

Прохладнее всего, по прогнозу Диденко, будет в Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях, где температура воздуха составит от +19 до +22 градусов.

На остальной территории Украины синоптик прогнозирует от +22 до +25 градусов.

Осадки с грозами ожидаются в Одесской, Николаевской областях, местами в Черкасской области и Закарпатье. В других областях, по прогнозу, существенных осадков не предвидится.

В Киеве среда будет умеренно теплой. Ожидается переменная облачность с солнечными прояснениями, а температура воздуха днем составит от +22 до +23 градусов.

Наталья Диденко также отметила, что уже со следующей недели жаркая погода установится на всей территории Украины.

Напомним, на этой неделе погода в Украине будет переменчивой — синоптики предупреждают о дождях, грозах, граде и шквалах. Температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона, а атмосферные процессы будут меняться почти ежедневно.

Также OBOZ.UA сообщал, что 19 июля Ивано-Франковскую область накрыла сильная непогода. В области выпал крупный град, а мощные ливни охватили ряд городов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!