Гонка Кубка мира по биатлону ознаменовалась драматичным финишем и идеальной стрельбой от украинки. Видео

На 5-м этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. На финише победительницу от обладательницы второго места разделили 0.7 секунды.

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После победы в спринте, норвежка Ингрид Тандреволд пыталась повторить свой успех и в пасьюте. Всю дистанцию Тандерволд боролась с Лизой Виттоцци, стартовавшей третьей.

После четвертой стрельбы Виттоцци и Тандерволд уходили со стадиона одновременно, но за 600 метров до финиша итальянка совершила мощный рывок, который обеспечил ей победу.

Украина в этой дисциплине была представлена лишь Юлией Джимой, которая блестяще отработала на всех огневых рубежах, безошибочно поразив все мишени. На трассе Джима не торопилась, став в итоге 15-й.

Благодаря набранным сегодня 26 очкам Джима смогла подняться в общем зачете Кубка мира на 22-е место.

Несколько дней назад знаменитый норвежский биатлонист Ветле Кристиансен выиграл спринт на 5-м этапе КМ, рассказав о "сладкой мести". На предыдущем этапе в немецком Оберхофе он не попал в состав сборную, после чего раскритиковал главных тренеров своей команды.

Как сообщал OBOZ.UA, многократная чемпионка Украины по биатлону Любовь Кипяченкова не будет участвовать в шестом этапе Кубка мира, который на следующей неделе будет проходить в Антхольц-Антерсельве. 24-летняя украинка поедет на тренировочный сбор в Австрию, а ее место в сборной Украины на КМ займет Анна Кривонос.

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