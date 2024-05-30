Полное расписание Евро-2024: календарь матчей, где смотреть, результаты, таблицы
На 10 стадионах Германии с 14 июня по 14 июля пройдут матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. В третий раз на турнире выступят 24 сборные, которые разбиты на шесть групп по четыре команды. По лучшие из квартета выходят в плей-офф. Также к ним присоединятся четыре команды. занявшие третьи места.
В четвертый раз подряд на Евро сыграет сборная Украины. На минувшем первенстве "сине-желтые" дошли до четвертьфинала, где без шансов уступили будущим финалистам англичанам. В Германии соперниками наших футболистов станут Словакия, Бельгия и Румыния.
Украинские любители футбола смогут следить за матчами первенства в прямых трансляциях на видеоплатформе Megogo и телеканалах "Суспильного" (доскролльте ниже, чтобы увидеть полную эфирную сетку).
Действующими победителями чемпионата является Италия. Вашему вниманию полное расписание матчей Евро-2024
ГРУППОВОЙ ЭТАП
1-й тур
14 июня, пятница
22:00. Группа А. Германия – Шотландия
15 июня, суббота
16:00. Группа А. Венгрия – Швейцария
19:00. Группа В. Испания – Хорватия
22:00. Группа В. Италия – Албания
16 июня, воскресенье
16:00. Группа D. Польша – Нидерланды
19:00. Группа С. Словения – Дания
22:00. Группа С. Сербия – Англия
17 июня, понедельник
16:00. Группа Е. Румыния – Украина
19:00. Группа Е. Бельгия – Словакия
22:00. Группа D. Австрия – Франция
18 июня, вторник
19:00. Группа F. Турция – Грузия
22:00. Группа F. Португалия – Чехия
2-й тур
19 июня, среда
16:00. Группа В. Хорватия – Албания
19:00. Группа А. Германия – Венгрия
19:00. Группа А. Шотландия – Швейцария
20 июня, четверг
16:00. Группа С. Словения – Сербия
19:00. Группа С. Дания – Англия
22:00. Группа В. Испания – Италия
21 июня, пятница
16:00. Группа Е. Словакия – Украина
19:00. Группа D. Польша – Австрия
22:00. Группа D, Нидерланды – Франция
22 июня, суббота
16:00. Группа F. Грузия – Чехия
19:00. Группа F. Турция – Португалия
22:00. Группа Е. Бельгия – Румыния
3-й тур
23 июня, воскресенье
22:00. Группа А. Швейцария – Германия
22:00. Группа А. Шотландия – Венгрия
24 июня, понедельник
22:00. Группа В. Албания – Испания
22:00. Группа В. Хорватия – Италия
25 июня, вторник
19:00. Группа D. Нидерланды – Австрия
19:00. Группа D, Франция – Польша
22:00. Группа С. Англия – Словения
22:00. Группа С. Дания – Сербия
26 июня, среда
19:00. Группа Е. Словакия – Румыния
19:00. Группа Е. Украина – Бельгия
22:00. Группа F. Грузия – Португалия
22:00. Группа F. Чехия – Турция
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
29 июня, суббота
19:00. А2 – В2
22:00. А1 – С2
30 июня, воскресенье
19:00. С1 – D/E/F3
22:00. В1 – A/D/E/F3
1 июля, понедельник
19:00. D2 – E2
22:00. F1 – A/B/C3
2 июля, вторник
19:00. Е1 – A/B/C/D3
22:00. D1 – F2
1/4 финала
5 июля, пятница
19:00. Победитель 39 – Победитель 37
22:00. Победитель 41 – Победитель 42
6 июля, суббота
19:00. Победитель 40 – Победитель 38
22:00. Победитель 43 – Победитель 44
1/2 финала
9 июля, вторник
22:00. Победитель 45 – Победитель 46
10 июля, среда
22:00. Победитель 47 – Победитель 48
ФИНАЛ
14 июля, воскресенье
22:00. Победитель 49 – Победитель 50
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