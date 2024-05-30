Полное расписание Евро-2024: календарь матчей, где смотреть, результаты, таблицы

На 10 стадионах Германии с 14 июня по 14 июля пройдут матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. В третий раз на турнире выступят 24 сборные, которые разбиты на шесть групп по четыре команды. По лучшие из квартета выходят в плей-офф. Также к ним присоединятся четыре команды. занявшие третьи места.

В четвертый раз подряд на Евро сыграет сборная Украины. На минувшем первенстве "сине-желтые" дошли до четвертьфинала, где без шансов уступили будущим финалистам англичанам. В Германии соперниками наших футболистов станут Словакия, Бельгия и Румыния.

Украинские любители футбола смогут следить за матчами первенства в прямых трансляциях на видеоплатформе Megogo и телеканалах "Суспильного" (доскролльте ниже, чтобы увидеть полную эфирную сетку).

Действующими победителями чемпионата является Италия. Вашему вниманию полное расписание матчей Евро-2024

ГРУППОВОЙ ЭТАП

1-й тур

14 июня, пятница

22:00. Группа А. Германия – Шотландия

15 июня, суббота

16:00. Группа А. Венгрия – Швейцария

19:00. Группа В. Испания – Хорватия

22:00. Группа В. Италия – Албания

16 июня, воскресенье

16:00. Группа D. Польша – Нидерланды

19:00. Группа С. Словения – Дания

22:00. Группа С. Сербия – Англия

17 июня, понедельник

16:00. Группа Е. Румыния – Украина

19:00. Группа Е. Бельгия – Словакия

22:00. Группа D. Австрия – Франция

18 июня, вторник

19:00. Группа F. Турция – Грузия

22:00. Группа F. Португалия – Чехия

2-й тур

19 июня, среда

16:00. Группа В. Хорватия – Албания

19:00. Группа А. Германия – Венгрия

19:00. Группа А. Шотландия – Швейцария

20 июня, четверг

16:00. Группа С. Словения – Сербия

19:00. Группа С. Дания – Англия

22:00. Группа В. Испания – Италия

21 июня, пятница

16:00. Группа Е. Словакия – Украина

19:00. Группа D. Польша – Австрия

22:00. Группа D, Нидерланды – Франция

22 июня, суббота

16:00. Группа F. Грузия – Чехия

19:00. Группа F. Турция – Португалия

22:00. Группа Е. Бельгия – Румыния

3-й тур

23 июня, воскресенье

22:00. Группа А. Швейцария – Германия

22:00. Группа А. Шотландия – Венгрия

24 июня, понедельник

22:00. Группа В. Албания – Испания

22:00. Группа В. Хорватия – Италия

25 июня, вторник

19:00. Группа D. Нидерланды – Австрия

19:00. Группа D, Франция – Польша

22:00. Группа С. Англия – Словения

22:00. Группа С. Дания – Сербия

26 июня, среда

19:00. Группа Е. Словакия – Румыния

19:00. Группа Е. Украина – Бельгия

22:00. Группа F. Грузия – Португалия

22:00. Группа F. Чехия – Турция

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 финала

29 июня, суббота

19:00. А2 – В2

22:00. А1 – С2

30 июня, воскресенье

19:00. С1 – D/E/F3

22:00. В1 – A/D/E/F3

1 июля, понедельник

19:00. D2 – E2

22:00. F1 – A/B/C3

2 июля, вторник

19:00. Е1 – A/B/C/D3

22:00. D1 – F2

1/4 финала

5 июля, пятница

19:00. Победитель 39 – Победитель 37

22:00. Победитель 41 – Победитель 42

6 июля, суббота

19:00. Победитель 40 – Победитель 38

22:00. Победитель 43 – Победитель 44

1/2 финала

9 июля, вторник

22:00. Победитель 45 – Победитель 46

10 июля, среда

22:00. Победитель 47 – Победитель 48

ФИНАЛ

14 июля, воскресенье

22:00. Победитель 49 – Победитель 50

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