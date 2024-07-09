В матче Испания – Франция определился первый финалист Евро-2024. Видео

Сборная Испании победила команду Франции в полуфинале чемпионата Европы по футболу. Матч на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 2:1.

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Испания с первых минут прогнозируемо захватила инициативу, уже в дебюте после опасного навеса едва не открыв счет. В ответ Франция своим первым же ударом в створ забила первый гол с игры на Евро-2024.

Мбаппе позволили получить мяч на фланге. Новичок "Реала" сделал некоторую паузу и выполнив идеальный навес на дальнюю штангу. Кукурелья и Хесус Навас оказались в роли зрителей и наблюдали, как Коло Муани легко отправил мяч в сетку.

Франция ловила оппонентов на ошибках, атаковала гораздо острее, легко разбираясь с обороной соперника.

На 21-й минуте Ламин Ямаль на подступах к штрафной раскатал Рабьо и метров с 23-х нанес мощнейший выстрел по воротам Унаи Симона. Мяч словно радиоуправляемый по дуге ударился в штангу, а затем влетел в сетку. Этот гол вошел в историю.

Почти сразу Дани Ольмо обыграл в штрафной площадке трех испанцев и мощно прострелил в дальний угол, где Жуль Кунде переправил мяч в свои ворота.

Во втором тайме на поле шла равная борьба, однак команды играли уже по результату. Испанцы особо не форсировали ситуацию, большую часть времени контролировали мяч и старались работать на разрушение атак оппонентов.

Французы, которым необходимо было отыгрываться пытались нагнетать ситуацию, однако безупречно играл испанский голкипер.

Ближе к концу основного времени подопечные Де ла Фуенте садились все глубже и глубже в оборону, но забить гол игрокам из Франции та и не удалось.

Испания – Франция 2:1 (2:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 8 Коло-Муани, 1:1 – 21 Ямаль, 2:1 – 25 Ольмо.

Испания – Унаи Симон, Навас (Вивиан, 58), Начо, Лапорт, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри, Ольмо (Мерино, 76), Уильямс (Субименди, 90), Ямаль (Ферран Торрес, 90), Мората (Ойарсабаль, 76).

Франция – Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте (Гризманн, 62), Рабьо (Камавинга, 62), Тчуамени, Дембеле (Жиру, 79), Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 63).

Предупреждения: Навас (14), Тчуамени (60), Камавинга (89), Ямаль (90+1).

Второй полуфиналист определится в поединке Англия – Нидерланды. Встреча начнется 10 июля в 22:00. Уже названы украинские телеканалы, которые организуют трансляцию из Германии.

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