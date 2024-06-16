Евро-2024. Польша вела в счете, но на последних минутах проиграла Нидерландам. Видео

Сборная Нидерландов победила команду Польши в 1-м туре чемпионата Европы по футболу-2024. Поединок в группе D на "Фолькспаркштадион в Гамбурге завершился со счетом 2:1.

Видео дня

Подопечные Рональда Кумана прогнозируемо начали игру первым номером, полностью завладев территориальным преимущество, однако на 16-й минуте пропустили нелогичный гол. После розыгрыша углового Адам Букса угловой переправил мяч точно в ворота.

Поляки радовались победному счету лишь 7 минут. Коді Гакпо не без помощи рикошета на 29-й минуте восстановил равновесие.

В оставшееся время польская сборная избрала более осторожную тактику, не форсируя события за что и поплатилась. На 78-й минуте ушел с поля диспетчер Пйотр Зелинський, а через 9 минут Нидерланды забили победный гол.

Вышедший за 5 минут до этого Ваут Вегхорст в касание переправил круглый снаряд под рукой Щенсного.

Польша – Нидерланды 1:2

Голы: 1:0 – 16 Букса, 1:1 – 29 Гакпо, 1:2 – 83 Вегорст.

Польша – Шченсны, Саламон (Берешиньски, 86), Беднарек, Кивер, Франковски, Залевски, Зелиньски (Петровски, 78), Романчук (Слиш, 55), Шиманьски (Модер, 46), Урбаньски (Свидерски, 55), Букса.

Нидерланды – Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 87), Схаутен, Верман (Вейналдум, 62), Рейндерс, Симонс (Мален, 62), Гакпо (Фримпонг, 81), Депай (Вегорст, 81).

Предупреждение: Верман (15).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!