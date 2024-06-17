Матч в группе Украины на Евро-2024 завершился грандиозной сенсацией

Сборная Бельгии провально стартовала на чемпионате Европы по футболу 2024 года, который в эти дни проходит на полях Германии. "Красные дьяволы" в первом матче группы Е, где выступает команда Украины, оступились во встрече со Словакией, – 0:1.

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Игра началась с яростных атак бельгийцев. Уже в первые пять минут форвард Ромелу Лукаку имел два роскошных шанса открыть счет, но оба раза соперники костьми ложились под мяча. И уже на 7-й минуте после удара хавбека Юрая Куцки мяч в сетку ворот отправил словацкий нападающий Иван Шранц – 1:0.

После небольшого шока Бельгия побежала отыгрываться. Еще до перерыва подопечные Доменико Тедеско имели несколько возможностей забить, но так и не смогли этого сделать

А во второй половине на поле развернулась настоящая драма. Все тот же Лукаку дважды сумел переиграть вратаря соперников Мартина Дубравку, однако оба раза арбитры отменяли голы. Сначала форвард Бельгии попал в минимальный офсайд, а затем его партнер, перед тем как выполнить идеальный пас на Ромелу, немного подыграл себе рукой.

До конца встречи Бельгия штурмовала ворота Дубравки, однако вратарь Словакии сумел завершить поединок на ноль.

Ранее в группе Е Украина разгромно проиграла Румынии. Таким образом после первого тура в квартете лидируют команды, которых считали аутсайдерами.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от команды Румынии на старте Евро-2024.

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