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Матч в группе Украины на Евро-2024 завершился грандиозной сенсацией

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,3 т.
Матч в группе Украины на Евро-2024 завершился грандиозной сенсацией

Сборная Бельгии провально стартовала на чемпионате Европы по футболу 2024 года, который в эти дни проходит на полях Германии. "Красные дьяволы" в первом матче группы Е, где выступает команда Украины, оступились во встрече со Словакией, – 0:1.

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Игра началась с яростных атак бельгийцев. Уже в первые пять минут форвард Ромелу Лукаку имел два роскошных шанса открыть счет, но оба раза соперники костьми ложились под мяча. И уже на 7-й минуте после удара хавбека Юрая Куцки мяч в сетку ворот отправил словацкий нападающий Иван Шранц – 1:0.

Матч в группе Украины на Евро-2024 завершился грандиозной сенсацией

После небольшого шока Бельгия побежала отыгрываться. Еще до перерыва подопечные Доменико Тедеско имели несколько возможностей забить, но так и не смогли этого сделать

А во второй половине на поле развернулась настоящая драма. Все тот же Лукаку дважды сумел переиграть вратаря соперников Мартина Дубравку, однако оба раза арбитры отменяли голы. Сначала форвард Бельгии попал в минимальный офсайд, а затем его партнер, перед тем как выполнить идеальный пас на Ромелу, немного подыграл себе рукой.

Матч в группе Украины на Евро-2024 завершился грандиозной сенсацией
Матч в группе Украины на Евро-2024 завершился грандиозной сенсацией

До конца встречи Бельгия штурмовала ворота Дубравки, однако вратарь Словакии сумел завершить поединок на ноль.

Ранее в группе Е Украина разгромно проиграла Румынии. Таким образом после первого тура в квартете лидируют команды, которых считали аутсайдерами.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от команды Румынии на старте Евро-2024.

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