Невероятная сенсация! Италия вылетела в 1/8 финала Евро-2024. Видео

Сборная Италии впервые с 1994 года проиграла команде Швейцарии. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу на Олимпийском стадионе в Берлине завершилась с сенсационным счетом 2:0.

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Действующий чемпион континента ничего не смог противопоставить дисциплине и порядку своего географического соседа, полностью проиграв тактически.

За весь тайм титулованные итальянцы смогли нанести лишь один удар в сторону ворот Зоммера.

При этом Швейцария уже на 37-й минуте смогла забить Доннарумме. Ремо Фройлер получил пас от Рубена Варгаса, одним касанием обработал мяч, а вторым мощно пробил в нижний угол ворот.

Еще до перерыва подопечные Мурата Якина смогли увеличить свое преимущество, но безупречно сыграл итальянский голкипер.

Швейцария максимально опустила мяч, не играя вторым этажом без бездумных забросов, при этом демонстрируя высочайшую культуру паса. Команда очень дорожила мячом и максимально угнетала итальянцев практически с идеальной игрой внизу.

Уже на 1-й минуте второго тайма "красно-белые" забили второй гол, практически сняв вопросы о сенсационном победителе.

После этого швейцарцы ушли в оборону, ничего не позволив сделать оппоненту. Лишь на 74-й минуте Италия первый раз попала в створ ворот.

В четвертьфинале 6 июля Швейцария сыграет с победителем пары Англия - Словакия.

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