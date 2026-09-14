Необходимо объединить САП и Генпрокуратуру, назначить Клименко на обе должности и изменить законы. Иначе все может рухнуть, я говорю о стране. Доверие необходимо.

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