Впервые! На Евро-2024 случились два исторических события в одном матче. Видео

Сборная Грузии по футболу забила первый гол в истории чемпионатов Европы. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 в воротах национальной команды Турции расписался грузинский форвард Жорж Микаутадзе.

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23-летний нападающий клуба "Аякс" выступающий на правах аренды за "Мец", после передачи Георгия Кочорашвили сравнял счет на 32-й минуте встречи.

В прошедшем сезоне Микаутадзе в "Меце" забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах в чемпионате Франции.

Поединок на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершился со счетом 3:1 в пользу Турции. На 65-й минуте Арда Гюлер вывел свою команду вперед. На последних минутах грузины устроили штурм турецких ворот, пропустили контратаку и Керем Актюркоглу забил в пустые ворота.

Стоит отметить, что сборная Турции впервые в истории выиграла стартовый матч на чемпионате Европы.

Турция – Грузия 3:1 (1:1, 2:0)

Голы: 1:0 – 25 Мюльдюр, 1:1 – 32 Микаутадзе, 2:1 – 65 Гюлер, 3:1 – 90+7 Актюркоглу.

Турция – Гюнок, Мюльдюр (Челик, 85), Бардакджи, Акайдин, Айхан (Демирал, 79), Кадыоглу, Чалханоглу (Озджан, 90), Кекчю, Гюлер (Языджи, 79), Йылмаз, Йылдыз (Актюркоглу, 85).

Грузия – Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия (Зивзивадзе, 85), Двали, Цитаишвили (Лочошвили, 74), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 73), Меквабишвили (Алтунашвили, 89), Кварацхелия, Микаутадзе.

Предупреждения: Бардакджи (35), Кверквелия (56), Чалханоглу (89).

Как сообщал OBOZ.UA, болельщики, собравшиеся на стадионе "Сигнал Идуна Парк" устроили массовую потасовку перед игрой Турция – Грузия. Фанатов не остановил даже сильный ливень, который обрушился на Дортмунд.

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