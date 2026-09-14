"Украина готова поддержать деэскалацию": Зеленский отреагировал на заявление Трампа об энергетическом перемирии. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддержать деэскалацию путем взаимного прекращения ударов по критической инфраструктуре. Киев пойдет на такой шаг, если американской стороне удастся обеспечить реальную готовность России долгосрочно прекратить эти атаки.

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Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в понедельник, 14 сентября. Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина и Россия якобы договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

"Сейчас также есть сильное предложение Соединенных Штатов о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре. И если это может стать первым шагом по деэскалации – шагом по прекращению ударов России по нашей критической инфраструктуре и наших ответных ударов, – то Украина готова поддержать деэскалацию", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что россияне испытывают напряжение из-за наших точных ответных ударов по российской военной экономике. Несмотря на это, пока никто не видел искреннего желания России пойти на завершение войны.

"Но если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить эту войну на уничтожение жизни и сделать это правдиво и долгосрочно, Украина сделает свои деэскалационные шаги. Мир нужен. Энергетика, продовольственные пути, критическая инфраструктура – все это должно быть предметом обсуждения при прекращении ударов", – сказал президент.

Он подчеркнул, что необходимо сильное, справедливое решение; оно должно быть долгосрочным – не на период выборов, а на все время. Сейчас Украина ожидает конкретики от партнеров по этому вопросу.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия договорились воздерживаться от ударов по энергетическим объектам друг друга. Американский лидер также объяснил, почему война влияет на ситуацию на мировом рынке дизельного топлива.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить уничтожение критически важной инфраструктуры России, если государство-агрессор будет соблюдать аналогичные договоренности. Он отметил, что на данный момент Киев не уверен, что Москва действительно будет выполнять эти условия.

Глава государства дал понять, что на действия противника украинские воины будут отвечать зеркально.

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