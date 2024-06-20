Матч Дания – Англия на Евро-2024 закончился с неожиданным результатом. Видео

Сборная Англии по футболу не смогла обыграть команду Дании во 2-м туре чемпионата Европы по футболу. Поединок на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте завершился со счетом 1:1.

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Изначально букмекеры называли абсолютными фаворитами англичан. Ничейный результат не стал сенсацией, однако оказался весьма неожиданным.

Сама игра проходила в достаточно равной борьбе с небольшим количеством острых моментов как с одной, так и с другой стороны.

Уже на 18-й минуте штурм английских футболистов увенчался успехом. Кайл Уокер совершил рывок по правому флангу, отдал в центр вратарской, где мяч отскочил к Гарри Кейну и капитан сборной открыл счет.

Дания сравняла на 34-й минуте фантастическим дальним ударом от Мортена Юльманна.

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