Сообщают, что Правительство "на уровне идеи" разрабатывает модель, согласно которой предприятие-плательщик НДС сможет застраховать [от уничтожения вследствие прилётов] собственные производственные или складские активы, уплатив 2% от их стоимости.

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При этом такой механизм будет работать через страховые компании и специальный фонд. Украина должна привлечь для него около $1 млрд, а еще $1 млрд ожидается в виде софинансирования от международных партнеров.

Так вот, в качестве одного из источников украинской части финансирования рассматривается дополнительный 1% НДС, то есть общее – не только для страхователей – повышение ставки этого налога до 21 процента.

Считаю, что о добровольном страховании во время войны говорить не вполне уместно, ибо страховые случаи возникают не совсем рандомно:

есть возможность их с определенной вероятностью предвидеть и в региональном, и в отраслевом измерении,

а это уже напоминает страхование накануне пожара, когда остальные страховаться не торопятся.

Нехорошая игра в нехорошее время.

Коль же пойдет речь о "двадцать первом пальце" НДС для облегчения государству компенсации убытков пострадавшим,

то для государства это будет каплей в море,

а вот для плательщиков – реальной дополнительной нагрузкой во время войны.

Кстати, насчет временного характера этого дополнительного 1% доверия ни у кого не ожидается:

плательщики помнят "временность" не только военного сбора, о котором сейчас уже откровенно говорят, что он будет сохранен и после войны,

но и "пенсионных" разнообразных налогов от Кучмы, продержавшихся весьма долго, а потом трансформировавшихся под другие названия.

Нужно также иметь в виду касательно НДС тотальную и неизменную коррумпированность его возмещения –

именно вследствие которой, между прочим, и говорят о налоге с производителей,

ведь вообще-то это налог так называемый косвенный, то есть с потребителей,

и соответственно его повышение банально вызовет дополнительный рост цен, если у кого-то из покупателей (в такие-то времена!) украинских товаров мало прочих проблем.

И тут мы переходим к другой разрабатываемой инфляционной интересности –

Минфин рассказал о возможности (если ему будет тяжело) "печатания денег".

Лично министр финансов вслух (в Раде!) допустил эмиссию гривни:

"Мы не исключаем монетарного финансирования бюджета. Это, соответственно, девальвация гривни, инфляция и прочие негативные последствия", – отметил он.

Прежде всего, подобные официальные инфляционные ожидания уже и сами по себе как таковые провоцируют инфляцию.

Главное же здесь – специфика того, как работают "дешевые деньги" в условиях войны,

ибо в мирное время их инфляционное удешевление в определенной степени стимулирует переход денег из пассивных депозитов в активные инвестиции,

вследствие чего рост денежной массы постепенно компенсируется ростом и массы товарной,

но когда война – этого не происходит, то есть "никакой пользы кроме вреда"…