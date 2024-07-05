Побоище Испании и Германии в четвертьфинале Евро-2024 завершилось победным голом на последних минутах экстра-тайма

Уже в первом четвертьфинале Евро-2024 зрители получили сражение самых титулованных сборных континента – по три раза чемпионат выигрывали Испания и Германия, и в пятницу в Штутгарте они устроили настоящую битву, с травмированными и наказанными. Но на последней минуте уже дополнительного времени "Фурия Роха" вырвала путевку в полуфинал – 2:1.

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Испания, несмотря на свой молодой состав, выиграла все четыре предыдущих матча на этом первенстве с общим счетом 9:1. Однако статистика свидетельствовала против команды Луис де ла Фуенте, поскольку "Фурия Роха" ранее никогда не обыгрывала хозяев Евро или чемпионата мира. Максимум им удалась одна ничья с Италией в 1980 году при восьми поражениях.

Но испанцы не особо фокусировались на грустных цифрах и с первых минут на "МХП-Арене" в Штутгарте кинулись в атаку, которая завершилась ударом Педри с линии штрафной. Однако Нойер оказался на месте.

Немцы же начали встречу очень жестко, испытывая на прочность, как кости оппонентов, так и их психологическую готовность. И словно бы намекая, что не собираются давать прытким пиренейцам пространство для маневров.

Особенно сильно на исходи четвертой минуты досталось Педри, которого просто снес Тони Кроос, дав молодому испанцу по ногам и зацепив колено. Напрашивалась желтая карточка хозяину турнира, но Энтони Тэйлор ее не показал.

А полузащитнику "Барселоны" понадобилась помощь врачей своей сборной, после чего Педри, прихрамывая, покинул поле, а на газон вместо него вышел Ольмо. Но даже без каталонского таланта испанцы регулярно угрожали воротам бундестима, в том числе стреляя издали. Также немцы начинали нервничать во время штрафных в исполнении "Фурии Рохи".

Что касается хозяев чемпионата, то немцы старались отвечать быстро и остро, но им не хватало последнего точного выстрела. Первый удар в створ ворот немцы нанесли на 20-й минуте, опасно головой пробивал Кай Хавертц. Но голкипер успел среагировать.

Представители бундестима продолжали прессинговать испанцев и укладывать их на газон, пока терпение Тейлора не лопнуло и он попытался погасить агрессию и грубость хозяев желтой карточкой Раму, который снес Карвахаля. Нельзя сказать, что это сильно изменило настрой хозяев, однако больше травмированных в рядах испанцев не было.

В обоюдных атаках прошли последние минуты первой половины. При этом "Фурия Роха" не делала упор на владении мяча, а старалась как можно быстрее доставить мяч к чужой штрафной.

Уже на старте второго тайма по иронии судьбы счет в матче открыл Дани Ольмо, который вынуждено вышел в первом тайме вместо травмированного Педри. При этом ничего сверхсложного испанцы не выдумали: Ямаль с фланга покатил в район линии штрафной, и Ольмо не очень сильно, но идеально точно закрутил мяч низом в угол мимо защитников Германии и падавшего Нойера.

А Педри тем временем сидел на лавке запасных с забинтованою ногою выше колена, что красноречиво намекало на то, что чемпионат для него закончен независимо от результата четвертьфинала.

И чтобы там ни говорили о молодости Испании накануне этого поединка, ноги у исполнителей "Фурии Рохи" не трусились. И даже, поведя в счете, они продолжали устраивать набеги на владения Нойера.

А наставнику немцев Юлиану Нагельсману ничего не оставалось, кроме как делать замены, чтобы усилить давление на ворота сборной Испании и пробить таки Симона. Вместо Раума и Гюндогана спасать бундестим на поле вышли Миттельштедт и Фюллькруг. И последний доставил испанцам много проблем.

Особенно запомнился момент Никласа на 77-й минуте, когда нападающий дортмундской "Боруссии" после прострела Вирца буквально метров с шести ухитрился попасть в штангу.

Как свое последнее оружие Нагельсман бросил в бой чемпиона мира-2014 Томаса Мюллера. И в последние 10 минут основного времени хозяева пошли на массовых штурм чужих ворот. Тогда как испанцы начали потихоньку тянуть время.

На 82-й минуте футболисты "Фурии Рохи" проспали рывок Гавертца, который смог перекинуть вратаря, но вместе с тем перебросил и ворота. Испания через две минуты попыталась ответить моментом Фабиана Руиса, но тот с выгодной позиции выстрелил на трибуны.

Надо отдать должное немцам, которые до последнего верили в свои силы, продолжая накатывать на ворота "Фурии Рохи". Испанцы тем временем тоже очень жестко встречали соперника, раз Тейлор разрешил бодаться на грани фола.

Но на 89-й минуте бундестим таки добился своего. После навеса Киммих сбросил мяч себе за спину, где Вирц сориентировался первым и от штанги мощно вколотил снаряд в сетку – 1:1.

Воодушевленные чудесным спасением на последних минутах немцы пошли вперед и едва не вырвали путевку в полуфинал в основное время. Пока испанцы отходили от утраченной победы. Уже на 90+4-й минуте героем Германии в очередной раз мог стать Томас Мюллер, но не попал в угол ворот с трех метров.

В дополнительное время немцы по инерции продолжали нестись вперед, чтобы не оставлять свою судьбу на милость случая и послематчевых пенальти. Но за счет этого в обороне хозяев появились дыры, которыми тут же попытались воспользоваться испанцы. После 10 минут в таком ключе пиренейцам таки удалось сбить темп у немного утихомирить хозяев.

Тем не менее на 100-й минуте после прострела от Мусиала в штрафной "Фурии Рохи" начался пожар, но испанцы сумели отбиться и ответили мощным ударом Оярсабаля по диагонали метров с 22-х. Однако он оказался немного неточным.

На 117-й минуте героем Испании уже стал Симон, который в прыжке вытащил таки мяч после удара от Фюллькруга, который выиграл дуэль у Начо Фернандеса и срезал снаряд головой. И немцы еще не успели расстроиться, когда пиренейцы Дани Ольмо навесил в чужую штрафную и Микель Мерино головой вколотил мяч в сетку – 2:1.

Но это мог быть еще не конец. В оставшееся время фантастический момент успели создать для Фюллькруга, но форвард не забил головой, нанося удар метров с семи.

А на 126-й минуте после большого количества фолов и 15 желтых карточек на арене в Штутгарте наконец-то произошло удаление – Карвахаль завалил Мусиалу и увидел перед собой второй "горчичник". Германия своим численным преимуществом уже воспользоваться не успела, но полуфинал испанский футболист теперь пропустит.

Как бы там ни было, но достаточно молодая Испания выстояла в тяжелейшем сражении с немцами, которые не жалели ни себя, ни соперника, прекратила неприятную традицию в матчах с хозяевами больших турниров и стала первым полуфиналистом Евро-2024.

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