Украина перевернула игру: видео голов матча Евро-2024 со Словакией

Сборная Украины по футболу добыла победу над командой Словакии во втором туре группового турнира чемпионата Европы 2024 года в Германии. Подопечные Сергея Реброва совершила свой очередной камбэк под руководством легенды "Динамо", перевернув игру – 2:1.

Видео дня

Наш команда пропустила гол уже на 17-й минуте после розыгрыша аута от соперников. Это был закономерный мяч, так как словаки владели игровым преимуществом. Еще до перерыва украинцы могли сравнять счет, однако "сине-желтым" не удалось поразить ворота Мартина Дубравки.

После перерыва украинцы добавили в эмоциях и на 57-й минуте Николай Шапаренко после передачи Александра Зинченко с 12 метров отправил мяч в сетку. А развязка наступила в заключительной 10-минутке. Все тот же Шапаренко классно забросил на форварда Романа Яремчука, который легким касанием пробросил мимо Дубравки.

Таким образом, украинцы добыли три очка и сохранили шансы на выход в плей-офф. Вашему вниманию видео голов в матче.

Евро-2024. 2-й тур

Группа Е

Украина – Словакия – 2:1

Голы: Шапаренко, 54, Яремчук, 80 – Шранц, 17

Гол Шранца

Гол Шапаренко

Гол Яремчука

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, какие шансы у сборной Украины по футболу выйти в плей-офф чемпионата Европы с третьего места.

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