Украина перевернула игру: видео голов матча Евро-2024 со Словакией
Сборная Украины по футболу добыла победу над командой Словакии во втором туре группового турнира чемпионата Европы 2024 года в Германии. Подопечные Сергея Реброва совершила свой очередной камбэк под руководством легенды "Динамо", перевернув игру – 2:1.
Наш команда пропустила гол уже на 17-й минуте после розыгрыша аута от соперников. Это был закономерный мяч, так как словаки владели игровым преимуществом. Еще до перерыва украинцы могли сравнять счет, однако "сине-желтым" не удалось поразить ворота Мартина Дубравки.
После перерыва украинцы добавили в эмоциях и на 57-й минуте Николай Шапаренко после передачи Александра Зинченко с 12 метров отправил мяч в сетку. А развязка наступила в заключительной 10-минутке. Все тот же Шапаренко классно забросил на форварда Романа Яремчука, который легким касанием пробросил мимо Дубравки.
Таким образом, украинцы добыли три очка и сохранили шансы на выход в плей-офф. Вашему вниманию видео голов в матче.
Евро-2024. 2-й тур
Группа Е
Украина – Словакия – 2:1
Голы: Шапаренко, 54, Яремчук, 80 – Шранц, 17
Гол Шранца
Гол Шапаренко
Гол Яремчука
Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, какие шансы у сборной Украины по футболу выйти в плей-офф чемпионата Европы с третьего места.
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