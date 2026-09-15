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Россия атаковала Киев: есть попадания в АЗС и склады

Алексей Лютиков
Жизнь столицы
1 минута
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Вражеские дроны. Иллюстративное фото
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Утром 15 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев реактивными дронами. Целью путинских террористов стали АЗС и складские помещения.

Последствия атаки зафиксированы в Дарницком и Оболонском районах. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве

Воздушную тревогу из-за приближения реактивных дронов в Киеве объявили в 5:25. Спустя 10 минут в украинской столице прогремела серия взрывов.

Первый БПЛА атаковал Дарницкий район. Столичные власти проинформировали, что целью российских оккупантов стала автозаправочная станция. На месте происшествия работают экстренные службы.

Также российский дрон ударил по Оболонскому району. Там путинские войска атаковала складские помещения.

Россияне снова атакуют Киев

Группа реактивных дронов атаковала Киев с южного направления. По предварительной информации. По предварительной информации, оккупанты применили около трех БПЛА.

Оккупанты применили реактивные БПЛА

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