Англия добыла волевую победу в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024

Сборная Англии по футболу в дополнительное время обыграла команду Швейцарии и вышла в полуфинал чемпионата Европы. Матч на "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе завершился в серии послематчевых пенальти (5:3). Основное и дополнительное время победителя не выявило (1:1).

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Поединок обе команды начали в неспешном темпе, спокойно катая мяч в центре поля без особого продвижения к воротам. К 7-й минуте статистика в игре выглядела достаточно печально

Подобная тенденция продолжился до конца перерыва. Англичане были очень скованы в атаке, они мало создавали моментов, мало били по воротам. В итоге в первом тайме обе сборных нанесли 0 ударов створ.

Ситуация кардинально развернулась лишь на 75-й минуте, когда после подачи Ндое мяч не без помощи рикошета отскочил к Емболо и 27-летний этнический камерунец отправил мяч точно в угол.

Лишь пропустив, подопечные Гарета Саутгейта проснулись, начав организовывать одну атаку за другой и в итоге сенсационный счет продержался лишь 5 минут. Букайо Сака фантастическим ударом от штанги не оставил шансов для голкипера сборной Швейцарии Янна Зоммера.

В дополнительное время темп игры упал еще и больше и зрители забитых голов не увидели. Судьба путевки в 1/2 финала решилась в серии послематчевых пенальти, где увереннее себя проявили англичане.

Англия – Швейцария 1:1 (0:0, 1:1, 1:1), по пенальти - 5:3

Голы: 0:1 – 75 Эмболо, 1:1 – 80 Сака.

Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78), Триппьер (Эзе, 78), Райс, Фоден (Александер-Арнолд, 115), Беллингем, Майну (Шоу, 78), Сака, Кейн (Тоуни, 109).

Швейцария – Зоммер, Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер (Сьерро, 118), Джака, Фройлер (Амдуни, 118), Варгас (Видмер, 64), Ридер (Цубер, 64), Ндойе (Закария, 98), Эмболо (Шакири, 109).

Предупреждения: Шер (32), Кейн (67), Видмер (85).

На пути к финалу сборная Трех львов сыграет против победителя в паре Нидерланды - Турция.

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