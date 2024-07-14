Испания выиграла Евро-2024, обыграв в финале Англию. Видео

Сборная Испании по футболу выиграла Евро-2024, который с 14 июня по 14 июля проходил в 10 городах Германии. В финальном матче подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли команду Англии (2:1) и первыми в истории стали четырехкратными чемпионами Европы.

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Сборная Испания, будучи фаворитом в этом противостоянии, попыталась с первых минут захватить территориальное преимущество на поле. Однако тотального превосходства "фурии рохи" не наблюдалось. Подопечные Саутгейта грамотно перекрывали все зоны, не давая возможности быстрым испанским форвардам.

Игра все больше и больше напоминала больше шахматную партию, где обе команды позиционными атаками старались вскрыть оборону соперника. Очень старались фланги, где работали и Уильямс, и Ямаль.

Большая плотность игроков нивелировала скорости, а также привела к тому, что большая часть ударов была заблокирована. За первые полчаса игры команды попали 0 раз в створ.

Испания все больше и больше контролировали мяч, выступая первым номером. Особенно активничал левый фланг, с которого шли периодические навесы в штрафную Пикфорда.

Англия с большим трудом выходила в атаку, при этом максимум, что удавалось несколько раз сделать футболистам, это пересечь центральный круг.

Первый удар в створ сборные нанесли на 1-й добавленной минуте первого тайма и это неожиданно сделали футболисты из Англии, завершив подачу со штрафного.

Второй тайм начался шокирующе для команды Гарета Саутгейта. Полный провал на левом фланге привел к тому, что Нико Уильямс открыл счет. После острой трехходовки Ямаль сделал точную диагональ и нападающий "Атлетика" пробил мимо голкипера.

Почти сразу же Дани Ольмо мог удваивать преимущество, но не попал в рамку.

Постепенно Англия смогла прижать соперника к его воротам, накатывая одну за одной атаки на ворота Унаи Симона. На 61-й минуте Саутгейт снял Кейна, заменив его на Олли Уоткинса.

На 70-й минуте Саутгейт выпустил Палмера и эта замена сыграла. Англия, которая практически ничего не сделала во втором тайме, смогла забить гол. Сака убежал в контратаку, сделал передачу в центр на Беллингема, тот откатил на Палмера и полузащитник "Челси" сравнял счет.

Развязка наступила за 4 минуты до конца основного времени. Марк Кукурелья отдал голевой пас, а Микель Оярсабаль с близкой дистанции забил победный гол.

Испания – Англия 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 47 Уильямс, 1:1 – 73 Палмер, 2:1 – 86 Ойарсабаль.

Испания – Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Начо, 83), Кукурелья, Фабиан Руис, Родри (Субименди, 46), Ольмо, Уильямс, Ямаль (Мерино, 89), Мората (Ойарсабаль, 68).

Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу, Райс, Фоден (Тоуни, 89), Беллингем, Майну (Палмер, 70), Сака, Кейн (Уоткинс, 61).

Предупреждения: Кейн (25), Ольмо (31), Стоунз (53), Уоткинс (90+2).

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