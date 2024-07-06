Трагедия Роналду в четвертьфинале Евро-2024: Франция проползает в полуфинал, вообще не забивая с игры

Уже в четвертьфинале Евро-2024 зрители увидели интригующее и непредсказуемое противостояние сборных Франции и Португалии, которые встречались в финале чемпионата континента в 2016 году, и тогда "Избранные" без Криштиану Роналду неожиданно переиграли фаворитов турнира. Но на арене в Гамбурге французы взяли реванш, хладнокровнее отработав в серии 11-метровых после 0:0 в основное и дополнительное время.

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Последний раз соперники пересекались на Евро-2020, и тогда в поединке на групповом этапе не смогли выявить сильнейшего – 2:2. На этом чемпионате французы подошли к четвертьфиналу без голов с игры – за три встречи в группе и одну в плей-офф подопечные Дидье Дешама отметились двумя автоголами и одним мячом с пенальти.

И хоть Франция у букмекеров считалась фаворитом поединка, в первом тайме команды поочередно владели инициативой. Зрители увидели много борьбы, и особенно в исполнении 41-летнего защитника сборной Португалии Пепе, который буквально съедал более молодых оппонентов.

Однако при таком количестве индивидуально сильных мастеров первая половина не изобиловала опасными, а тем более действительно голевыми моментами. Самыми острыми были атаки из-за пределов штрафной. Так, Кошта потянул дальний удар Эрнандеса, а на 42-й минуте Бруну Фернандеш пробил штрафной выше стенки соперника, но и выше ворот. Хотя все ждали, что пробьет Роналду.

В первой половине Португалия больше владела мячом – 60% на 40%. Правда, Франция нанесла на один удар по воротам больше – три против двух.

Значительно интереснее и бодрее получился второй тайм. На 50-й минуте португальцы дали пробить в своей штрафной Киллиану Мбаппе, но Диогу Кошта успел среагировать и забрать мяч. Тогда как атаки Португалии развивались в основном по левому флангу, но до определенного момента им не хватало финального удара.

На 61-й минуте уже французский вратарь спас свою команду после удара Бруну Фернандеша, а затем Конселу опасно пробивал левою, но не попал в створ. И это был первый такой крайне нервный момент для подопечных Дешама.

А затем пожар в штрафной Франции возник уже на 63-й минуте – Витиньо расстреливал Меньян с линии вратарской, затем пытался затолкать снаряд в ворота Роналду, но "ле бле" буквально кинулись в ноги Криштиану.

Но и французы крайне опасно огрызались, благо там хватает быстрых исполнителей. На 66-й минуте в результате быстрой контратаки на ударный момент вывели Коло Муани, который постарался пробить мимо вратаря, но Рубен Диаш кинулся под мяч, который отскочил от ноги защитника "Манчестер Сити" и разминулся с воротами.

На 70-й минуте Камавинга не попал с четырех метров после того, как получил мяч рикошетом от защитника, а затем снаряд уже разминулся с девяткой после попытки Дембеле.

Последние 15 минут основного времени проходили в обоюдных контратаках, последнюю из которых завершал ударом Мбаппе, но голкипер Португалии без труда нивелировал эту угрозу. И матч перетек в экстра-тайм – четвертый на Евро-2024.

А дополнительное время началось с голевого момента у Роналду, который находился в центре чужой штрафной, но португальцу пришлось тянуться к снаряду и удар не получился. А на 102-й минуте уже защитник Франции Дайот Упамекано заблокировал мяч, который летел в сетку после атаки Леау.

Ни одна из команд не хотела доводить дело до пенальти. Хотя Португалия в 1/8 финала прошла Словению именно в серии 11-метровых, это все равно футбольная лотерея. А Франция и вовсе последний раз пробивала пенальти в финале ЧМ-2022 и проиграла Аргентине. Но как ни старались португальцы и французы, в игровое время зрители забитых голов так и не увидели.

А футбольная лотерея выдала счастливый билетик в полуфинал к Испании сборной Франции, представители которой забили все свои 11-метровые. А вот у Португалии в штангу попал Жоао Феликс. И на Криштиану Роналду не было лица, ведь это Евро позиционировалось как последнее для него и старейшего игрока чемпионата континента Пепе.

И впервые Криштиану покидает Евро без забитого мяча, хотя и остается лучшим бомбардиром в истории турнира с 14 голами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что побоище Испании и Германии в четвертьфинале Евро-2024 завершилось победным голом на последних минутах экстра-тайма.

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