Украина вырвала волевую победу на Евро-2024, пропустив первой

После сенсационного поражения от Румынии (0:3) на старте Евро-2024 матч второго тура со Словакией стал для сборной Украины моментом истины на чемпионате в Германии – либо победа, либо минимальные шансы на выход в плей-офф. И 21 июня в Дюссельдорфе "сине-желтые" показали характер и вырвали волевую победу со счетом 2:1, добыв свои первые очки.

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По сравнению со стартовым матчем Евро-2024 с Румынией Ребров сделал несколько замен. Первым бросалось в глаза, что Андрея Лунина в воротах заменил футболист португальской "Бенфики" Анатолий Трубин. То ли не простили голкиперу "Реала" его ошибки, то ли переживают из-за психологической готовности.

Также место Виктора Цыганкова, которого многие критиковали за пассивность на его правом фланге занял ветеран команды, учасник уже четырех чемпионатов Европы Андрей Ярмоленко. Уж к кому, а к капитану по самоотдачи никогда не было претензий. Главный вопрос – в его функциональной готовности.

В полузащите появился Владимир Бражко, а на лавке запасных остался один из самых опытных исполнителей нашей сборной Тарас Степаненко. Ну и в защите Ефима Коноплю заменил Александр Тымчик.

Словакия, которая в первом туре неожиданно уложила на лопатки фаворита группы Е Бельгию (1:0), решила не менять свой победный состав. И начала встречу весьма активно, как бы намекая, что не собирается сидеть в обороне и отбиваться от штурмов Украины, которой очень нужны три очка. Мол, у них тоже есть свои планы в атаке.

И первый действительно опасный момент создали как раз подопечные Франческо Кальцона. На 10-й минуте Трубин спас команду, парируя удар Гараслина с левого фланга, откуда шла основная словацкая угроза. А затем тут же вытянул удар Ивана Шранца, который принес своей команде победу над Бельгией.

Украина первый удар в створ чужих ворот нанесла на 13-й минуте, когда Бражко закрывал атаку выстрелом из-за пределов штрафной. Но голкипер оказался на месте. Однако по сравнению с матчем с Румынией "сине-желтые" выглядели живее, эмоциональнее и опаснее в нападении.

Но и соперник был настроен решительно. На 17-й минуте Трубин не дал забить словакам со стандарта. Однако уже в следующий момент случилось вбрасывание в нашу штрафную из-за боковой, навес на линию вратарской на Шранца, і нападающий чешской "Славии" выиграл борьбу наверху у Александра Зинченко и вколотил мяч в сетку с отскоком от газон. Трубин просто не успел сложиться.

Украина могла сравнивать счет на 28-й минуте, когда Мудрик вывел именинника Довбика на ударную позицию в чужой штрафной, но защитники заблокировали удар форварда "Жироны". Однако "сине-желтые" не отошли назад, и в следующие минуты Мудрик и партнеры устроили пожар у ворот словаков. Но они сумели отбиться.

А на 34-й минуте еще одна навала украинцев завершилась ударом Тымчика в дальний угол, но мяч попал в штангу. Очень активно действовал Мудрик, которому не хватило совсем немного, чтобы догнать мяч и выйти один на один с вратарем.

Но пока украинцы увлеклись атаками, свой выпад организовали словаки. К счастью, Трубин успел перевести мяч на угловой. Надо отметить, что теряя снаряд, словаки действовали достаточно жестко, иногда на грани фола. И даже больше, когда Ярмоленко получил по лицу рукой. Но наши соседи готовы были изо всех сил бороться за свою футбольную мечту.

И хоть в Дюссельдорфе сборная Украины уходила на перерыв, снова уступая 0:1, это была уже совсем другая игра в исполнении нашей команды, игра с немалым количеством опасных атак у чужих ворот и даже попаданием в штангу. Не хватало только последнего удара и чуть-чуть везения.

Второй тайм агрессивнее начали украинцы. И на 51-й минуте Мудрик снова выводил на ударную позицию Довбика, навешивая ему в чужую штрафную с левого фланга, но Артем не сумел как следует пробить по воротам.

Однако, как ранее любили говорить комментаторы, гол назревал. И таки состоялся. Бражко отобрал мяч в центре поля, Мудрик протянул его к чужим воротам, после серии передач мяч попал на левый фланг к Зинченко, который прострелил в штрафную на Николая Шапаренко, и полузащитник "Динамо" наконец-то переправил снаряд в сетку – 1:1. Украина наконец-то открыла счет своим голам на Евро-2024.

Украина продолжала давить на оппонента своими атаками, в какой-то момент стала явной усталость словаков, и они начали просто отбиваться. Почувствовав, что соперник дает слабину, Ребров провел замены на усиление атаки, и на 80-й минуте свежий Роман Яремчук откликнулся на далекую передачу Шапаренко и протолкнул мяч в ворота мимо Дубравки – 2:1.

Для Яремчука этот гол стал 16-й в футболке национальной сборной, а Шапаренко отметился сегодня забитым мячом и передачей.

На последних минутах Словакия предприняла несколько попыток зацепиться за ничью, но украинские футболисты вгрызались в каждый мяч. Огромную роботу в отборе проделали Судаков и свежий Яремчук.

"Сине-желтые" отстояли свою первую победу на Евро-2024, набрали три очка и остаются в борьбе за плей-офф. Всего же на счету нашей команды теперь четыре выигрыше за все время выступлений на чемпионатах континента. И все виктории с одинаковым счетом – 2:1.

Заключительный поединок в группе Украина проведет в среду, 26 июня, с Бельгией. И это будет очень тяжелый матч, возможно, за лидерство в группе, а возможно и за выживание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в случае победы Украине практически гарантирован плей-офф Евро-2024.

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