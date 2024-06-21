В матче Испания – Италия определился второй участник плей-офф Евро-2024

Сборная Испании победила команду Италии во 2-м туре чемпионата Европы по футболу и вышла в 1/8 турнира. Поединок в Гельзенкирхене на "Фельтинс Арене" завершился со счетом 1:0.

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Единственный гол в матче на 55-й минуте забил Риккардо Калафиори. Нападающий испанского "Атлетика" Нико Уильямс протянул мяч по левому флангу, отдал прострельную передачу вдоль ворот, где Альваро Морато подставил голову, изменив траекторию мяча. Доннарума пытался перехватить пас, но лишь сделал хуже. Круглый снаряд попал в колено Калафиори и влетел в пустые ворота.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня сборная Германии по футболу стала первой участницей плей-офф чемпионата Европы-2024. На родном стадионе "MHPArena" в Штутгарте подопечные Юлиана Нагельсманна во 2-м туре победили команду Венгрии (2:0) и набрали 6 очков.

Напомним, что 21 июня свой поединок 2-го тура на ЧЕ по футболу проведет и сборная Украины. Подопечные Реброва на стадионе "Шпиль-Арена в Дюссельдорфе сразятся с командой Словакии.

Букмекеры уже сделали прогноз на матч, а также были опубликованы названия телеканалов, которые бесплатно покажут эту встречу.

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