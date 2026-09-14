По поводу уведомлений о подозрении от Кравченко. 10 тезисов.

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1. Письма о направлении уведомления о подозрении, обнародованные генеральным прокурором, не содержат обязательных реквизитов корреспонденции, зарегистрированной в Генеральной прокуратуре.

2. Заявление генерального прокурора Кравченко в телеграм-канале о регистрации уведомления о подозрении в ЕРДР не соответствует действительности, поскольку в ЕРДР вносятся сведения не о регистрации уведомления о подозрении, а о факте уведомления лица о подозрении.

3. Уведомление о подозрении нельзя считать врученным в соответствии с требованиями УПК Украины, поскольку оно вручается исключительно следователем или прокурором.

4. Специальный порядок вручения или направления не может быть использован, поскольку никоим образом не подтверждена невозможность вручения уведомления о подозрении в общем порядке – следователем или прокурором.

5. Ролик, распространенный генеральным прокурором Кравченко, никогда не был бы обнародован пресс-службой Генпрокуратуры, поскольку он нарушает презумпцию невиновности, прямо указывая на лиц, совершивших преступление.

6. Заявления генерального прокурора Кравченко об "устранении его как политического оппонента" со стороны антикоррупционных органов свидетельствуют скорее о политическом кризисе в государстве. И тогда интересно услышать мнение Президента.

7. Заявления генерального прокурора Кравченко о том, что "мы живем в стране кривых зеркал", очевидно, полностью дискредитируют органы прокуратуры и делают невозможным адекватное восприятие любых их процессуальных решений как органа.

8. Имеет ли право руководитель прокуратуры превращать собственный процессуальный статус в государственный кризис только потому, что впервые процессуальная машина обернулась против него?

9. Когда Президент Украины прокомментирует прямые обвинения генерального прокурора в вмешательстве Президента в процесс расследования уголовного дела?

10. Кому могут быть выгодны такие действия Кравченко и какие надсистемные процессы в результате этого произойдут.

Похоже, желание уведомить о подозрении в отношении почти бывшего генпрокурора сегодня привело к тому, что подозрение пало на состояние всей правоохранительной системы.