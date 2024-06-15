Италия за 5 минут перевернула матч и добилась волевой победы над Албанией на Евро-2024. Видео

Сборная Италии победила команду Албании в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024, который с 14 июня по 14 июля проходит в 10 городах Германии. Встреча на "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде в группе B завершилась со счетом 2:1.

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Матч начался для действующих чемпионов континента шокирующе. Уже на 23-й секунде албанец Недим Байрами открыл счет. Атакующий хавбек "Сауссуоло" воспользовался ошибкой Димарко и забил быстрейший гол в истории ЧЕ.

Албанские фанаты радовались успеху своей команды лишь 10 минут. С интервалом в 5 минут Бастони и Барелла перевернули игру, обеспечив победу "скуадре адззура".

Италия – Албания 2:1 (2:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 1 Байрами, 1:1 – 11 Бастони, 2:1 – 16 Барелла.

Италия – Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко (Дармиан, 83), Жоржиньо, Барелла (Фолоруншо, 90), Фраттези, Пеллегрини (Кристанте, 77), Кьеза (Камбьязо, 77), Скамакка (Ретеги, 83).

Албания – Стракоша, Хюсай, Джимшити, Айети, Митай, Байрами (Мучи, 87), Рамадани, Аслани, Асани (Ходжа, 68), Сефери (Лячи, 68), Броя (Манай, 77).

Предупреждения: Пеллегрини (21), Калафьори (51), Броя (51), Ходжа (74).

Несколькими часами ранее в этом же квартете состоялась встреча между Испанией и Хорватией. "Клетчатые" ничего не смогли противопоставить соперникам, пропустив три безответных гола.

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