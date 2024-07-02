Сборная, унизившая Украину на Евро-2024, с разгромом вылетела с турнира. Видео

Сборная Румынии проиграла команде Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене завершилась со счетом 3:0.

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Фавориты с первых минут прогнозируемо захватили инициативу, полностью доминируя на каждом метре поля. Уже на 20-й минуте Коди Гакпо после передачи Хави Симонса открыл счет.

Подопечные Рональда Кумана демонстрировали высочайшую дисциплину во владении мячом, не позволяя оппоненту ничего сделать в атаке.

Во втором тайме "оранжевые" сняли все вопросы о победителе, забив дополнительно два безответных гола.

Румыния – Нидерланды 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 20 Гакпо, 0:2 – 83 Мален, 0:3 – 90+3 Мален.

Румыния – Ницэ, Рациу, Буркэ, Дрэгушин, Могош (Раковитан, 38), Хаджи (Алибек, 72), Станчу (Олару, 88), Марин, Марин (Чикылдэу, 72), Ман, Дрэгуш (Михэилэ, 72).

Нидерланды – Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 69), Схаутен (Верман, 69), Рейндерс, Симонс, Бергвейн (Мален, 46), Гакпо (Вегорст, 84), Депай (Блинд, 90).

Предупреждения: Марин (67), Думфрис (77), Станчу (81), Мален (90+4).

В четвертьфинале Нидерланды 6 июля сразятся с победителем в паре Австрия - Турция.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу в 1-м туре в группе Е сенсационно и без шансов со счетом 0:3 проиграли одному из слабейших участников чемпионата Европы – Румынии.

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