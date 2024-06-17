Украина сенсационно разгромлена в стартовом матче Евро-2024 командой, которая не побеждала 24 года

Матчем с Румынией в Мюнхене сборная Украины по футболу стартовала на своем четвертом Евро, и начало получилось неожиданно провальным. На "Альянц Арене" в Мюнхене подопечные Сергея Реброва пропустили три безответных мяча – 0:3. И хотя нельзя сказать, что счет был по игре, наши соседи лучше использовали свои моменты.

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Румыния с первых минут старалась действовать за счет быстрых атак, которые должны были заканчиваться ударам по воротам Андрея Лунина. Однако прессинг украинцев в защите особо не давал им разгуляться на чужой половине поля.

"Син-желтые" отвечали своими стремительными выпадами и поначалу больше правым флангом, где разгонял атаки Виктор Цыганков, который старался вывести на ударную позицию своего партнера по "Жироне" Артема Довбика. Однако затем инициатива перешла на левую бровку к Михаилу Мудрику.

Ничего не предвещало беды, казалось, что к середине тайма Украина взяла поединок под свой контроль и собирается найти ключ к воротам Нице, поскольку за первые 20 минут Румыния отдала только 39 передач против 187 у Украины и проигрывала во владении мячом 30% против 70%. Однако на 29-й минуте трехцветные ухитрились открыть счет.

Соперник организовал давление на "сине-желтых" на их половине поля, пришлось скидывать мяч назад на Николая Матвиенко, защитник "Шахтера" в свою очередь вернул снаряд Лунину, который поторопился и выбил на соперника, тот вывел на удар Станчу, поразившего верхний угол украинских ворот из-за пределов штрафной.

И тут команда Реброва продолжила грустную традицию – на всех чемпионатах Европы в первом матче турнира украинцы стабильно пропускают первыми.

На 36-й минуте Мудрик опасно простреливал в чужую штрафную на Довбика, румынский защитник выбивал головою в падении и едва не срезал мяч в свои ворота.

А на 38-й минуте в штрафной Румынии произошел настоящий пожар. Однако сначала не сумел пробить по воротам Цыганков, которому буквально бросались в ноги, а затем не успел нанести удар и Мудрик, хотя позиция была очень хорошая.

Но Румыния не давала расслабиться обороне сборной Украины и уже в ответной атаке после удара с подкруткой с углового все того же Станчу "сине-желтых" спасла перекладина, хотя казалось, что прыгавший Лунин контролировал эпизод.

При этом румыны играли, если не грязновато, то достаточно грубо, фоля при любой возможности, чтобы вывести из состояния равновесия "сине-желтых". А вот сборная Украины за первый тайм ни разу не попала в створ соперника, хотя опасные моменты у ворот Флорина Нице регулярно возникали. К тому же наши футболисты крайне редко решались бить из-за пределов штрафной, тогда как румынам эта тактика в итоге принесла успех.

0:1 после первого тайма еще не был приговором для Украины, ведь наша команда также уступала в плей-офф с Исландией и первой пропустила от Боснии и Герцеговины. Однако уже после восьми минут второй половины Румыния удвоила свое преимущество: Резван Марин дальним ударом метров с 35-ти в дальний нижний угол застал Лунина врасплох.

А еще через четыре минуты Денис Дрегуш довел счет до разгромного – 3:0. После розыгрыша углового Ман прошел нескольких украинских защитников, прострелил в центр на ногу Дрегушу, и тот легко переправил снаряд в сетку.

"Сине-желтые" явно не заслуживали такого удара, однако в атаке соперник действовал рискованнее, наглее и более изобретательно, выжимая максимум из минимума.

И как ни старались украинцы изменить ситуацию на поле оставшиеся полчаса основного времени, в атаке у них не клеилось абсолютно ничего. А при малейшей угрозе от игрока команды Реброва румыны фолили и укладывали его на газон, но не так, чтобы нарваться на желтую карточку и удаление.

Хотя в последние 15 минут встречи "сине-желтые" устроили настоящий штурм чужих ворот и создали очень опасные моменты. На 84-й минуте Довбик увидел забегание Мудрика, однако Михаил в одно касание пробил чуть выше перекладины. А на второй компенсированной минуте Забарный пасом в штрафной нашел Яремчука, Роман попытался перекинуть вратаря, но попал в перекладину.

Поэтому, как ни обидно болельщикам сборной Украины, но старт Евро-2024 наша сборная неожиданно для всех провалила, показав беззубую реализацию в атаке, хотя имеет в своем составе целую группу талантливых и техничных исполнителей и лучшего бомбардира чемпионата Испании Довбика.

Непросто психологически будет украинцам после такого старта, особенно защитникам и Андрею Лунину. А вот Румынию столь фееричное начало может подстегнуть, ведь свою единственную победу на Евро она одержала 24 года назад, когда за выход в четвертьфинал обыграла команду Англии со счетом 3:2.

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