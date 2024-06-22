Евро-2024. Результат матча Бельгия - Румыния опустил сборную Украины. Видео

Сборная Бельгии победила команду Румынии во 2-м туре чемпионата Европы по футболу-2024. Встреча на арене "Рейн Енергі Штадіон" в Кельне завершилась со счетом 2:0.

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Подопечные Доменико Тедеско забили гол уже на 2-й минуте, что стало третьим быстрейшим взятием ворот в истории континентальных первенств.

Румыны потеряли мяч в центре поля, Бельгия большими силами пошла в атаку, мяч получил Лукаку и стоя спиной к воротам скинул на Тилеманса. Хавбек "Астон Виллы" мощным ударом не оставил шансов Флорину Нице

Сборная Бельгии владела абсолютным территориальным преимуществом, но забить в первом тайме так и не смогла. Румыния очень качественно защищалась, при этом не забывая про контратаки.

Во втором тайме Рамелу Лукаку получил великолепный шанс открыть счет своим забитым мячам на Евро, но миллиметровый офсайд анулировал все усилия лидера "Ромы".

Почти сразу румынская команда имела великолепные шансы сравнять счет и спасти ситуацию, но Деннис Ман не смог переиграть Куна Кастельса.

А на 80-й минуте голкипер "Вольсфбурга" стал автором голевой передачи. Кевин Де Брейне получив пас, смог переиграть соперника, сняв вопросы о победителе.

Такой результат опустил сборную Украины в группе Е на последнее, четвертое место.

Именно с Бельгией 26 июня подопечным Реброва предстоит сразится за плей-офф. Уже стали известны телеканалы, которые бесплатно покажут эту встречу.

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