Главная драма Евро-2024! Англия спаслась от грандиозного позора на последних секундах матча. Видео

Сборная Англии по футболу драматично вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. В 1/8 финала Евро-2024 подопечные Гарета Саутгейта в дополнительное время на "Фельтинс Арене" в Гельзенкирхене обыграли Словакию (2:1).

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Перед этой встречей букмекеры считали родоначальников футбола абсолютными фаворитами. На победу Англии принимались ставки с коэффициентом близким к единице, в то время как успех словаков оценивался показателями приближающимся к двузначным.

Словаки с первых минут уверенно организовывали свои атаки, абсолютно не тушуясь перед именитым соперником. Подопечные Франческо Кальцона уже на 25-й минуте открыли счет.

Иван Шранц получил пас от Давида Стрелеца и несмотря на толчок от защитника, смог точно пробить мимо Пикфорда.

До конца тайма сборная Англии не смогли ничего организовать в нападении, сделав 0 ударов в створ.

После перерыва шок английских болельщиков продолжился. Словакия имела великолепный шанс удвоить свое преимущество, после кошмарной ошибки обороны сборной Трех львов.

Англии критично не хватало разнообразия. Команда продолжала банально забрасывать в штрафную, вместо того, чтобы придумать что-либо нестандартное.

За все 90 минут сборная Англии так и не смогла ни разу попасть в створ ворот Дубравки, сделав это впервые на 95-й минуте.

После подачи углового от Гарри Кейна Джуд Беллингем в падении боковыми ножницами перевел игру в экстратайм.

Почти сразу после старта дополнительного времени уже сам Кейн вывел свою сборную вперед.

Англия – Словакия 2:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 25 Шранц, 1:1 – 90+5 Беллингем, 2:1 – 91 Кейн.

Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер (Палмер, 66), Райс, Фоден (Тоуни, 90), Беллингем (Конса, 105), Майну (Эзе, 84), Сака, Кейн (Галлахер, 105).

Словакия – Дубравка, Пекарик (Тупта, 109), Шкриньяр, Вавро, Ганцко, Куцка (Беро, 81), Лоботка, Дуда (Бенеш, 81), Гараслин (Суслов, 61), Шранц (Дьомбер, 90), Стрелец (Боженик, 62).

Предупреждения: Гехи (3), Майну (7), Куцка (13), Беллингем (17), Шкриньяр (45+1), Пекарик (77), Вавро (108), Дьомбер (114).

В 1/4 финала Англия 6 июля сыграет против Швейцарии, которая ранее сенсационно выбила действующих чемпионов Италию.

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