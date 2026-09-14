Резонансное заявление одного из американских посредников – Джареда Кушнера, который буквально несколько дней назад выслушал "желания" агрессора, а также позицию Банковой, не должно вызывать удивления. Он просто еще раз повторил российские требования, после выполнения которых Украина исчезнет как суверенная страна, если не за один раз, то за два...

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Удивляет другое. Почему у американских посредников складывается ложное представление о совершенно невозможных вариантах пересечения "красных линий" со стороны украинских переговорщиков?! Даже после четких разъяснений.

Таким образом, у российского лидера (как мы видим, не только у него) сохраняется иллюзия возможного достижения своих озвученных публично (и тех, что пока не озвучиваются) целей. Пока эта иллюзия сохраняется, до тех пор он самостоятельно не остановит агрессию.

Либо его нужно лишить иллюзий, либо заставить действовать под давлением. Для этого давление на него должно быть критическим – сконцентрированным и масштабным, а не растянутым во времени. Пока хотя бы одно из этих условий не будет выполнено, любые переговоры останутся лишь имитацией реальных попыток достичь устойчивого мира или хотя бы перемирия, а также ширмой для прикрытия войны.