Сборная Испании добыла волевую победу над командой Грузии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Матч на стадионе "Рейн Энерги Штадион" в Кельне завершился со счетом 4:1.

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С первых минут подопечные Луиса Де ла Фуэнте захватили тотальный контроль над мячом, полностью доминируя на поле. Испанцы устроили настоящий штурм ворот Мамардашвили, однако неожиданно пропустили первым.

Высокое расположение испанских игроков сыграло злую шутку с испанцами. Микаутадзе смог выйти из-под прессинга соперников, отдал точную диагональ на фланг. Отар Какабадзе делал прострел в штрафную на партнера, но Робен Ле Норман, пытаясь перехватить передачу, срезал мяч в собственные ворота.

Сенсационный счет продержался 21 минуту, когда Родри после подачи Нико Вильямся восстановил равновесие.

На второй тайм у грузин силы не хватило. Испания полностью уничтожила оборону соперника, забив три безответных гола.

Испания – Грузия 4:1

Голы: 0:1 – 18, автогол Ле Норман, 1:1 – 39 Родри, 2:1 – 51 Фабиан Руис, 3:1 – 75 Уильямс, 4:1 – 83 Ольмо.

Испания – Унаи Симон, Карвахаль (Навас, 81), Лапорт, Ле Норман, Кукурелья (Гримальдо, 66), Фабиан Руис (Мерино, 81), Родри, Педри (Ольмо, 52), Уильямс, Ямаль, Мората (Ойарсабаль, 67).

Грузия – Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Гвелесиани (Квеквескири, 79), Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63), Китейшвили (Алтунашвили, 41), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 63), Кварацхелия, Микаутадзе (Зивзивадзе, 79).

Предупреждения: Мората (44), Давиташвили (71).

В четвертьфинале Испания 5 июля встретится с командой Германии.

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