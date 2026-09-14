Украинцам раздадут по 19 тыс. грн на отопление: как подать заявку

Украинцы получат единовременную помощь в размере 19 400 грн на период отопительного сезона. Однако не все – лишь те, кто проживает в прифронтовых общинах. Для этого им нужно будет подать специальное заявление через Пенсионный фонд, ЦНАП или местные власти. Последний день для подачи заявления – 30 октября.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он отметил: всего выплату получат более 380 тысяч семей.

"Для этого правительство привлекло 7,4 млрд грн от международных гуманитарных организаций. Часть средств поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики", – говорится в сообщении.

Для кого предназначена выплата

Как объяснил Корецкий, выплата является поддержкой для украинцев в прифронторвых общинах, которые нуждаются в ней больше всего. В частности, по его словам, речь идет о:

людях с инвалидностью;

одиноких пенсионерах;

внутренне перемещенных лицах;

получателей жилищных субсидий;

многодетных и приемные семьях;

одиноких матерях;

семьях с детьми с инвалидностью;

детских домах семейного типа;

патронатных семьях.

Украинцам могут выплачивать доплату к пенсии в размере 2 595 грн ежемесячно

В то же время, в 2026 году неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в определённых чернобыльских зонах и отвечающим установленным условиям, предусмотрена ежемесячная доплата в 2 595 грн. Впрочем, одной современной прописки недостаточно – необходимо также:

подтвердить проживание или работу там в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года ;

; иметь статус пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинские семьи с низкими доходами могут оформить через Дію базовую социальную помощь, которая позволяет объединить несколько отдельных видов государственной поддержки в одну выплату. Размер такой выплаты не является фиксированным: сумму рассчитывают индивидуально в зависимости от состава семьи и ее среднемесячного совокупного дохода. В 2026 году базовая величина для расчета составляет 4 500 грн.

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