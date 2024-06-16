Сборная Англии наказала 'лучших друзей России' на Евро-2024. Видео

Сборная Англии по футболу минимально победила команду Сербии в 1-м туре чемпионата Европы-2024, который проходит в Германии. Встреча на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене завершилась со счетом 0:1.

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Сербские болельщики, которые всегда считались лучшими друзьями россиян, и в этот раз подтвердил этот статус. Фанаты принесли на игру флаги России и развесили их на трибунах.

Развешенным триколором похвастались и пропагандисты из РИА Новости.

Сама игра не отличалась особой зрелищностью и продлилась, фактически, 13 минут. Именно столько Англия тотально атаковала, пока не забила гол.

Джуд Беллингем откликнулся на передачу Букайо Сака и мощным ударом головой вогнал мяч в сетку.

После этого подопечные Гарета Саутгейта вошли в энергосберегающий режим, не позволяя ничего сделать сопернику, но и сами особо не форсируя события.

Сербия – Англия 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 13 Беллингем.

Сербия – Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Костич (Младенович, 43), Гудель (Илич, 46), Милинкович-Савич, Лукич (Йович, 61), Живкович (Бирманчевич, 74), Митрович (Тадич, 61), Влахович.

Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнолд (Галлахер, 69), Райс, Фоден, Беллингем (Майну, 86), Сака (Боуэн, 76), Кейн.

Предупреждения: Гудель (39), Тадич (75).

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