Матч Испания – Хорватия на Евро-2024 завершился разгромом. Видео

Сборная Испании уверенно победила команду Хорватии в 1-м туре чемпионата Европы по футболу-2024. Матч в группе B на Олимпийском стадионе в Берлине завершился с разгромным счетом 3:0.

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Все ключевые события случились в первом тайме. Испания с первых минут контролировала мяч, пытаясь вертикальными передачами вывести один на один своих быстрых форвардов.

На 29-й минуте первая же ошибка в защите хорватов, стоила им пропущенного гола. Тотальный провал в центре обороны позволил Альваро Морате выйти один на один с голкипером и точно пробить мимо вратаря.

Обозленная Хорватия бросилась отыгрываться, почти сразу же сотворила опасный момент у ворот Унаи Симона, но вместо того, чтобы сравнять счет, пропустила второй мяч.

Перед самым перерывом Дани Карвахаль сделал счет разгромным.

После перерыва "клетчатые" хоть и владели инициативой, забить хотя бы гол престижа не смогли.

На 80-й минуте Петкович бил пенальти, от вратаря круглый снаряд ушел в штангу, а затем вновь вернулся к Петковичу. Нападающий "Динамо" Загреб отправил круглый снаряд в ворота.

Однако Майкл Оливер после помощи VAR отменил гол, из-за забегания игроком атаки в штрафную до удара.

Испания – Хорватия 3:0 (3:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 29 Мората, 2:0 – 32 Фабиан Руис, 3:0 – 45+2 Карвахаль.

Испания – Унаи Симон, Карвахаль, Начо, Ле Норман, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри (Субименди, 86), Педри (Ольмо, 59), Уильямс (Мерино, 68), Ямаль (Ферран Торрес, 86), Мората (Ойарсабаль, 67).

Хорватия – Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич (Пашалич, 65), Ковачич (Сучич, 65), Брозович, Маер, Крамарич (Петкович, 72), Будимир (Перишич, 56).

Предупреждение: Родри (78).

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