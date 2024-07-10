Англия в скандальном полуфинале Евро-2024 на последних секундах обыграла Нидерланды. Видео

Сборная Англии по футболу обыграла команду Нидерландов и вышла в финал чемпионата Европы-2024. Матч 1/2 финала на "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершился со счетом 2:1.

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Поединок начался для подопечных Гарета Саутгейта шокирующе. Уже на 5-й минуте Хави Симмонс отобрал мяч у Деклана Райса и в падении пушечным ударом не оставил шансов Джордану Пикфорду.

Нидерландцы были очень заряженные на игру, бросаясь в каждое противоборство, что нередко заканчивалось нарушением правил.

Пропустив гол сборная Англии ненадолго прижала соперника к его воротам, выполнив несколько штрафных ударов. На 15-й минуте случился самый скандальный эпизод поединка.

Гарри Кейн бил по воротам, но уже после удара попал в ногу Дензелу Дюмфрису. Изначально немецкий арбитр Феликс Цвайер не увидел нарушения правил, но после подсказки помощников на VAR и просмотра видеоповтора, поменял свое решение

Капитан сборной Англии точно реализовал 11-метровый удар, пробив без вариантов для Вербрюггена.

Англия все больше и больше нагнетала, и несколько раз была очень близка ко второму голу, но удар Фила Фодена на линии остановил Дензил Дюмфрис.

На 30-й минуте уже сам Дюмфрис завершил одну из редких атак "оранжевых", но его удар головой попал в перекладину.

Нидерланды очень грамотно располагались в обороне, без шансов для соперника. Англичане контролировали мяч в центре поля, но без серьезного продвижение и без опасных моментов.

Очень компактная защита сборной Нидерландов и минимум пространства между линиями не оставляла никаких возможностей для английских футболистов.

Тоже самое было и с другой стороны. Те острые пасы, которые проходили в первом тайме, у Нидерландов полностью пропали во втором.

На 79-й минуте Букайо Сака забил второй гол, но он был отменен из-за офсайда.

Саутгейт на 81-й минуте заменил Кейна на Олли Уоткинса и тот едва ли не первым касанием, на 91-й минуте забил победный гол.

Нидерланды – Англия 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 7 Симонс, 1:1 – 18, пенальти Кейн, 1:2 – 90 Уоткинс.

Нидерланды – Вербрюгген, Думфрис (Зиркзе, 90), де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Симонс (Бробби, 90), Мален (Вегорст, 46), Гакпо, Депай (Верман, 35).

Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер (Шоу, 46), Райс, Фоден (Палмер, 80), Беллингем, Майну (Галлахер, 90), Сака (Конса, 90), Кейн (Уоткинс, 81).

Предупреждения: Думфрис (17), Беллингем (72), Сака (86), ван Дейк (87), Симонс (90+1), Триппьер (90+4).

Накануне в другом полуфинале Испания прошла Францию с историческим голом 16-летнего вундеркинда.

Финал запланирован на воскресенье, 14 июля. Матч на Олимпийском стадионе в Берлине начнется в 22:00.

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