Португалия с незабитым пенальти Роналду вымучила выход в четвертьфинал Евро-2024

Сборные Португалии и Словении в драматичном матче плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии определили четвертьфиналиста турнира. Командам не хватило 120 игровых минут, путевку в следующий раунд в серии пенальти вырвали португальцы – 3:0.

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Как и предполагалось, португальцы имели тотальное преимущество, а словенцы построили игру на контратаках. В эпицентре событий находился Криштиану Роналду, который еще в первом тайме дважды исполнял штрафные. Ближе к концу первого тайма у балканцев получалось выходить в контратаки.

Именно это действие едва не принесло Словении успех в начале второй половины, когда форвард Беньямин Шешко убежал от Пепе, но не попал в угол. После этого "европейские бразильцы" методично пытались расшатать оборону соперника, но до конца второго тайма сделать этого не смогли.

Открывать счет Португалия обязана была на последней минуте первого овертайма – словенцы сфолили в своей штрафной, но Роналду с пенальти не смог пробить вратаря Яна Облака.

А на 115-й минуте случился совершенно невероятный момент, когда Пепе оступился и позволил Шешко убежать в чистый выход один на один с вратарем, однако Кошта ногой отразил удар.

Португальский голкипер стал настоящим героем серии 11-метров. Он взял все три удара соперников и позволил своей команде выйти в следующий круг..

В битве за полуфинал победители сразятся с командой Франции, которая благодаря автоголу прошла Бельгию.

Как сообщал OBOZ.UA, матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2024 между сборными Германии и Дании был прерван на 25 минут.

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