Определился первый участник плей-офф Евро-2024 по футболу

Сборная Германии по футболу стала первой участницей 1/8 финала чемпионата Европы-2024. На родном стадионе "MHPArena" в Штутгарте подопечные Юлиана Нагельсманна во 2-м туре победили команду Венгрии (2:0) и набрали 6 очков.

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Этот результат гарантировал бундестим итоговое место не ниже третьего в группе А. При самом плохом раскладе немцы в любом случае станут одной из четырех лучших команд, которые смогут пройти в плей-офф с третьей позиции.

В матче с Венгрией Германия завладела инициативой с первых минут, не дав сопернику не единого шанса.

На 22-й минуте прессинг капитана немецкой команды Илкама Гюндогана вынудил венгерских защитников ошибиться в своей штрафной. Хавбек "Барселоны" отдал пас на Джамала Мусиалу и тот мощным ударом под перекладину открыл счет.

На 67-й минуте уже сам Гюндоган замункул долгую позиционную атаку немцев.

В 22:00 по киевскому времени стартует матч остальных команд квартета А: Швейцария - Шотландия.

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