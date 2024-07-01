Франция снова не забила с игры, но обыграла Бельгию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Франция обыграла Бельгию и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии. "Галльские петухи" в достаточно скучном поединке лишь благодаря автоголу вырвали победу в концовке игры – 1:0.

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Французы считались явными фаворитами, а коэффициент на их победу составлял 1,96. Однако подопечные Дидье Дешама провели очередной невнятный матч на Евро-2024, снова не сумев забить с игры (за "трехцветных" дважды забивали соперники, а еще один гол они провели с пенальти).

В первом тайме игра проходила с невысоком темпе. Команды долго присматривались к друг другу и старались не рисковать. Французы владели территориальным преимуществом, но их соперники достаточно компактно защищались.

Самый острый момент до перерыва произошел уже в компенсированное арбитром время, когда хавбек Орельен Чуамени с 14 метров неточно пробил после прорыва капитана "галльских петухов" Килиана Мбаппе.

После перерыва французы за несколько стартовых минут дважды создали моменты, но удар все того же Чуамени потащил вратарь Бельгии, а форвард Маркус Тюрам с трех метров в "рамку" не попал. Также две неточные попытки оформил Мбаппе.

На 74-й минуте защитник французов Уильям Салиба непонятным образом отправил мяч на трибуны ударом с 12 метров. Исход встречи решился на 85-й минуте, когда после удара форварда Коло-Муани мяч рикошетом от Яна Вертонгена залетел в ворота.

Соперник победителя в четвертьфинальном противостоянии определится в дуэли Португалии и Словении.

Как сообщал OBOZ.UA, матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2024 между сборными Германии и Дании был прерван на 25 минут.

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