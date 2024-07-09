16-летний футболист забил фантастический 'радиоуправляемый' гол в ворота Франции в полуфинале Евро-2024 и вошел в историю. Видео

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился феноменальным ударом в полуфинале чемпионата Европы-2024 против команды Франции, сделав счет 1:1. Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро.

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Полузащитнику "Барселоны" марокканско-экваторогвинейского происхождения на "Альянц Арене" в Мюнхене удалось поразить ворота в 16 летнем возрасте. 17 лет ему исполнится 13 июля.

На 21-й минуте Ямаль на подступах к штрафной раскатал Рабьо и метров с 23-х нанес мощнейший выстрел по воротам Унаи Симона. Мяч словно радиоуправляемый по дуге ударился в штангу, а затем влетел в сетку.

Стоит отметить, что Ямаль, выйдя в стартовом составе сборной Испании на игру с Францией на Евро-2024, стал самым молодым футболистом, когда-либо принимавшим участие в полуфинале чемпионата Европы или чемпионата мира.

Он побил рекорд Пеле, установленный на ЧМ-1958. В день матча против Франции бразильцу было 17 лет и 244 дня.

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